Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.05.2020,  
18:33
Текст:  Антон Валагин

Неудачный запуск ракеты в США сняли на видео

Первый запуск ракеты-носителя LauncherOne c борта самолета Boeing 747 Cosmic Girl окончился неудачей. На девятой секунде после отделения от самолета двигатель ракеты по неизвестной пока причине отключился.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца

- Мы говорили, что главным продуктом первого полета будут данные и мы получили их очень много, - прокомментировали аварию в компании Virgin Orbit, разработчике LauncherOne.

Компания Virgin Orbit разрабатывает недорогой способ доставки на орбиту малых спутников при помощи небольшой ракеты-носителя воздушного старта. Полезная нагрузка LauncherOne составляет 300 килограммов.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео 09:37
NI оценил перспективы беспилотного Су-57 22.05.2020
видео
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео 26.05.2020
ракеты
Стратегическим "Ярсом" оснастят два полка Барнаульской дивизии РВСН 22.05.2020
"Сармат" готовят к летным испытаниям 21.05.2020