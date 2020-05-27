Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A. Пилоты из США сняли на видео действия самолетов ВКС России.

Как сообщает пресс-служба Шестого флота США, российские перехватчики одновременно приблизились к Poseidon с двух сторон и сопровождали его в полете около 64 минут.

Отметим, что Boeing P-8 Poseidon может использоваться не только как летающая платформа для радиоэлектронной разведки, но и в качестве противолодочного самолета. Poseidon может нести до девяти тонн вооружения, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески, на которых могут разместиться противокорабельные ракеты Гарпун, торпеды Mark 54, морских мины и авиабомбы.

Самолет может лететь с максимальной скоростью до 907 километров в час, крейсерская скорость - 815 километров час. Боевой радиус - 3 700 километров. Практический потолок: 12 500 метров. Экипаж P-8 - девять человек.