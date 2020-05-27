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27 мая 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 27 мая 2020 года № 69 "О внесении изменения в пункт 2.31 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края, в связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в пункт 2.31 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60, от 18 мая 2020 г. № 62, от 20 мая 2020 г. № 67) изменение, изложив его в следующей редакции:

"2.31. организации, осуществляющие торговлю непродовольственными товарами, имеющие до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли. При этом предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, рассчитывается исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



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