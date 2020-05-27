Польские школьники вернулись за парты при строгих мерах безопасности

В Польше ученики начальной школы получили возможность вернуться за парты, несмотря на то, что в стране еще действует режим эпидемии. Но воспользоваться этой возможностью решились родители лишь нескольких процентов младших школьников.

После двух месяцев перерыва двери большинства школ страны открылись для учеников 1,2 и 3 классов. Но, по данным радиостанции Tok.fm, из более миллиона учащихся начальной школы, на уроки пришли лишь 48 тысяч детей. "В занятиях могли участвовать все ученики. Закон это позволяет. Но я все время призывала родителей, чтобы они приводили детей только в том случае, если у них нет другого выхода", - рассказала в интервью радиостанции директор одной из варшавских начальных школ Данута Козакевич. Родителей попросили написать заявления, что они хотели бы, чтобы их дети ходили на занятия. В столице таких заявлений было получено 4766, то есть, 10,5 процента от общего числа учащихся младших классов, но в действительности на занятия пришла лишь половина из них - 2382 ребенка. Четыре школы вообще остались закрытыми из-за отсутствия учеников.

"Мы сделали все, чтобы обеспечить безопасность. Закупили необходимые средства индивидуальной защиты, подготовили и ввели в обиход соответствующие процедуры", - заверял родителей школьников президент Варшавы Рафал Тшасковски. По данным мэрии, столица закупила более 51 тысячи масок многократного и 45 тысяч масок однократного использования, более миллиона пар перчаток и более девяти тысяч пластиковых шлемов. Учебные организации оборудовали санитайзерами. Перед открытием из школ убрали ненужное оборудование, которое сложно продезинфицировать.

Кроме того, в школу не допускаются дети, в семьях которых есть больные с подтвержденным коронавирусом, а также, если кто-то из членов семьи находится на карантине. Дважды в день ученикам должны измерять температуру, и те, у кого она превышает 37,5, а также кашляющие и чихающие дети, не могут приступить к занятиям. Занятия будут проводиться в группах 12-14 учеников на одного педагога. На одного ученика должно приходиться не менее четырех квадратных метров площади помещения, ученики должны сидеть за партами поодиночке на расстоянии 1,5 метра друг от друга, они не могут обмениваться школьными принадлежностями. Учеба должна быть организована таким образом, чтобы такие группы не пересекались между собой, поэтому начало занятий у всех должно быть в разное время, обозначенное директором.

Министр образования Дариуш Пионтковский рассказал в интервью таблоиду Super Express: "Действует правило, что учитель опекает одну и ту же группу учеников, чтобы свести к минимуму количество контактов между разными людьми. К тому же группы не могут одновременно пользоваться одними и теми же помещениями, такими, как столовая, коридоры, спортзал или уличная спортивная площадка". Классы должны проветриваться каждый час, а инвентарь в спортивных залах следует дезинфицировать после каждой группы.

Всего в столице Польши к работе приступили 1675 учителей и около трех тысяч других сотрудников образовательных учреждений. Но, по данным профсоюзов педагогов, неясно, каким образом им будут платить за эту работу, а также за начинающиеся с 1-го июня консультации для учеников более старших классов. Кроме того, педагоги хотели бы, чтобы им делали бесплатные тесты на коронавирус, но пока что власти этого не планируют.

Что же касается начала нормальных занятий в школе, накануне премьер-министр Матеуш Моравецкий уверенно назвал сентябрь, но не исключил возможность прекращения дистанционного обучения и возобновления очных занятий и в последние недели июня. Моравецкий также пообещал, что к осени школы будут готовы ко второй волне эпидемии коронавируса, чтобы занятия в любом случае можно было проводить в школах. Глава министерства образования также надеется, что после каникул ситуация будет достаточно стабильной, чтобы можно было отказаться от дистанционного образования. "Для всех было бы лучше, если бы мы могли вернуться к традиционным занятиям в школах. Дистанционное обучение не может полностью заменить непосредственные контакты учеников с учителями", - уверен Дариуш Пионтковский.