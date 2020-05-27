Посольство РФ в США анонсировало три вывозных рейса

На 30 и 31 мая запланированы три вывозных рейса из Соединенных Штатов. Об этом сообщило посольство России в США на своей странице в Twitter.

Вылет рейса Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск состоится 30 мая в 19:20 по местному времени. В Россию вернутся граждане, проживающие в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми и Алтайском крае.

В этот же день США покинет рейс Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала. Он также запланирован на 19:20. Этот перелет возможен только для россиян из Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев, а также Крыма, Севастополя, Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии.

Все граждане России не зависимо от региона проживания смогут вылететь из США 31 мая рейсом Майами - Санкт-Петербург - Москва. Он состоится в 18:00 (местное время).

Ранее сообщалось, что находящиеся в США граждане Беларуси, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ за помощью в выезде в Россию для воссоединения с семьями.