Аэропорт Внуково начинает поэтапный выход из режима ограничений

Аэропорт Внуково начал поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Теперь помимо пассажиров пускать в аэропорт будут провожающих, встречающих и других граждан. Об этом сообщает пресс-служба авиационной гавани.

С 1 июня 2020 вход возможен только в терминал А. Предъявить нужно бумажную или электронную маршрутную квитанцию или посадочный талон. Также при предъявлении паспорта попасть можно провожающим и встречающим, а также покупателям билетов или посетителям офисов авиакомпаний.

Все должны пройти термометрию. В случае выявления повышенной температуры тела (более 37°), гражданину будет запрещен вход в аэропорт.

Напомним, что для обеспечения санитарной безопасности пассажиров во Внуково регулярно проводится дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования специализированными противовирусными дезинфицирующими средствами, увеличена частота регулярных уборок здания. Для пассажиров установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук. Пункты общественного питания продолжат работать только на вынос.

На территории аэропорта Внуково организован изолятор для временного пребывания пассажиров с подозрением на инфекционное заболевание, которым не разрешен въезд в Российскую Федерацию.