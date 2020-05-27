Московские врачи вылечили от коронавируса более 67 тысяч человек.

- Количество выздоровевших в столице продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67458 человек, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Напомним, отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальным исследованием. При выписке пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таким донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.