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27.05.2020 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва обеспечит соблюдение всех санитарных требований при проведении ЕГЭ

Текст: Любовь Проценко

Все санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдены в школах Москвы, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом. Об этом заявила заммэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
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- В Москве в период эпидемии школьники были переведены на дистанционное обучение. Тем не менее, первое время в школах функционировали небольшие дежурные группы для учеников 1-4 классов, чьи родители продолжали работать. Сейчас такие группы открыты в детских садах. Посещение дежурных групп было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Мы обеспечили безопасность пребывания детей в учебных учреждениях в период пандемии, и этот опыт показал, что мы будем готовы организовать проведение экзаменов для выпускников, - отметила она.

В частности, до начала экзаменов будет проведена генеральная уборка помещений школ дезинфицирующими средствами. Такая же уборка пройдет и после ЕГЭ.

При входе в здания школ, где расположены пункты сдачи ЕГЭ, появятся дозаторы с антисептиком для обработки рук, а сотрудники будут измерять температуру у всех входящих с помощью бесконтактных термометров. Чтобы исключить скопление детей в коридорах на входе, будет составлен график прихода выпускников на экзамен.

Школьники и персонал, задействованный в проведении экзаменов, в обязательном порядке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сами экзаменационные помещения оснастят оборудованием для обеззараживания воздуха, которое в присутствии детей не нанесет вреда их здоровью.

Одиннадцатиклассников на ЕГЭ рассадят за партами так, чтобы обеспечить социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Кроме того, на время экзаменов в классах установят кулеры с питьевой водой, которые будут обеззараживаться. Пить воду можно будет из одноразовых стаканчиков.

Единый государственный экзамен начнется в стране 29 июня. Об этом 21 мая сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании, посвященном ситуации в образовании. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы в этом году. В мае-июне для учащихся одиннадцатых классов будет организована дистанционная подготовка к сдаче экзаменов. По данным столичного Департамента образования и науки, в нынешнем году в Москве школы оканчивают 57,5 тысяч одиннадцатиклассников.

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