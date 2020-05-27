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27.05.2020 09:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Около 700 тыс. пассажиров транспорта Москвы проверили на наличие пропусков

Текст: Ирина Огилько

Около 700 тысяч пассажиров метро, МЦД, наземного городского и пригородного ж/д транспорта проверили на наличие пропусков с 22 апреля, когда проезд стал возможен только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему транспортной или социальной картой. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве и Московской области

- Наша главная задача - обеспечить безопасность на всем транспорте Москвы и не допустить дальнейшего распространения вируса, в том числе при помощи цифровых пропусков, - сказал исполняющий обязанности руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. - Наши специалисты выявляют нарушителей режима самоизоляции непосредственно в транспорте и вестибюлях станций. С 22 апреля пропуска проверили у 696 тысяч 883 пассажиров метро, МЦД, наземного и пригородного ж/д транспорта.

В метрополитене наличие пропуска определяет система автоматического контроля. Сотрудники метро следят за ситуацией онлайн и при скоплении людей у турникетов переводят их работу в обычный режим, когда проверку проводят "Организатора перевозок".

В наземном транспорте контролеры проверяют пропуска выборочно, на пригороде и Московских центральных диаметрах рейды проводят совместно с транспортной полицией.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Цифровые пропуска Московской области с 27 мая в столице действовать не будут

Для проверки пропусков контролеры используют планшеты с новейшим программным обеспечением. Они также могут выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома - носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях передается в полицию.

С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Жители других регионов, где пропускную систему уже отменили, должны оформить московский пропуск. Передвижение в столичном общественном транспорте возможно только при наличии пропуска, сообщил и.о. руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

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