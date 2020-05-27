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27.05.2020,  
13:12
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Российских военных одели в доспехи

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Сотрудники военной полиции в Воронеже получили защитные комплекты нового поколения "Черепаха".

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
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Современные доспехи состоят из комплекта пластиковых щитков, прикрывающих тело военнослужащего от ударов камнями, палками и металлическими прутьями, облегченного шлема с тонированным забралом - он защищает от светошумовых гранат, - и легкосплавного щита со световым оборудованием. Вместо меча у военных полицейских электрошокеры "Парализатор".

- Ключевая особенность комплекта - высокая степень защиты от холодного оружия (свыше 85 процентов поверхности тела военнослужащего), а также хорошая защита от огнестрельного оружия - ее обеспечивает комплект бронепластин "Ратник-2", - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

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Фото: Phu Dong / youtube.com
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