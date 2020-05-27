Сильный туман ожидается в Подмосковье в ночь на четверг

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московской области из-за тумана в ночь на четверг, 28 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, период действия повышенного уровня опасности с 22:00 27 мая до 5:00 28 мая.

Ранее предупреждение об ухудшении погодных условий выпустил Росгидромет. Согласно данным федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, под влиянием атмосферных фронтов активного циклона, который перемещается с Черного моря в северо-восточном направлении, 29-30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди, в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях местами сильные (15-20 мм за 12 часов) ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с. В Москве суммарное количество осадков ожидается на уровне 20-30 мм.