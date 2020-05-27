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27.05.2020 17:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин запустил программу пилотных тестирований инновационных решений

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое регламентирует проведение пилотных тестирований инновационных решений в Москве. Запуск программы таких тестирований градоначальник анонсировал вчера, когда объявил о новом пакете мер поддержки бизнеса.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Из постановления следует, что компании и индивидуальные предприниматели смогут испытывать свои инновационные продукты на базе специальных площадок - их создадут при университетах, учреждениях и компаниях, обладающих необходимой инфраструктурой. В документе перечислены требования, которым должны соответствовать участники программы.

Посредником между инновационными компаниями и площадками тестирования станет городское агентство инноваций. Контроль за исполнением постановления возлагается на заммэра Наталью Сергунину.

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