Собянин запустил программу пилотных тестирований инновационных решений

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, которое регламентирует проведение пилотных тестирований инновационных решений в Москве. Запуск программы таких тестирований градоначальник анонсировал вчера, когда объявил о новом пакете мер поддержки бизнеса.

Из постановления следует, что компании и индивидуальные предприниматели смогут испытывать свои инновационные продукты на базе специальных площадок - их создадут при университетах, учреждениях и компаниях, обладающих необходимой инфраструктурой. В документе перечислены требования, которым должны соответствовать участники программы.

Посредником между инновационными компаниями и площадками тестирования станет городское агентство инноваций. Контроль за исполнением постановления возлагается на заммэра Наталью Сергунину.