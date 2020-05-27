В Смоленске нашли ядро 1812 года

Смоленские краеведы Ольга и Михаил Ефимкины нашли пушечное ядро, оставшееся с Отечественной войны 1812 года. Артефакт времен нашествия Наполеона был обнаружен во время уборки в овраге у Чертова моста.

- С этого ядра мы начинаем собирать экспонаты для музея Чертова рва и речки Речевки, найденные благодаря уборке. Похоже, ребята, в последние 200 лет там никто не убирался. Хотя скорее всего, там не убирались никогда, - написал Михаил.

Специалисты подтвердили, что найденное ядро - боеприпас к 12-фунтовой пушке. Подобные орудия использовали и русские, и французы, без анализа металла определить национальную принадлежность находки невозможно.

- В месте обнаружения ядра стояли французы. Но ядро могло как раз прилететь туда от наших, - предположил Ефимкин.

В августе 1812 года у стен Смоленска произошло двухдневное сражение русской и французской армий. Потери обеих сторон составили более 20 тысяч человек.