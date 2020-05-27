Видео: В московском метро избили и попытались ограбить пассажира

В переходе станции метро "Нижегородская" столичной подземки двое ранее судимых приезжих напали на пассажира и попытались его ограбить, но были остановлены сотрудниками УВД на метрополитене. Нападавших задержали, в их отношении возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе главка московской полиции рассказали, что нападавшие были пьяны и подошли к 26-летнему мужчине. Они несколько раз ударили его и попытались отнять мобильный телефон и наручные часы, но им помешали быстро подоспевшие полицейские. Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

Уголовное дело возбуждено по статьям 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и 161 УК РФ "Грабеж". Задержанных отпустили под подписку о невыезде. Также их привлекли к административной ответственности за появление в нетрезвом виде в общественном месте.