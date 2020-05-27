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27.05.2020 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке СК проверит данные о вспышке COVID-19 в краевой больнице

Текст: Юлия Гарднер

Следователи СУ СК РФ по Камчатскому краю начали проверку информации СМИ о вспышке коронавирусной инфекции в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского".

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Местные издания сообщали, что COVID-19 выявлен у врачей медучреждения.

"Кроме того, из сообщения следует, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией", - говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

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