На Камчатке СК проверит данные о вспышке COVID-19 в краевой больнице

Следователи СУ СК РФ по Камчатскому краю начали проверку информации СМИ о вспышке коронавирусной инфекции в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского".

Местные издания сообщали, что COVID-19 выявлен у врачей медучреждения.

"Кроме того, из сообщения следует, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с больными коронавирусной инфекцией", - говорится на сайте ведомства.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.