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27.05.2020 06:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах завели дело о смерти школьницы, на которую упал кусок скалы

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ), сообщает следственное управление СК РФ по региону.

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Напомним, что на острове Итуруп в городе Курильске на берегу моря на трех школьниц 11-12 лет упал кусок скалы.

"В результате чего 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а еще двух подростков с различными травмами госпитализированы в больницу", - отмечается в сообщении.

В рамках дела изъят обломок глыбы размерами 65 на 25 сантиметров и весом 18 килограмм. Назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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