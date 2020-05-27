На Курилах завели дело о смерти школьницы, на которую упал кусок скалы

В Сахалинской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть первая статьи 109 УК РФ), сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Напомним, что на острове Итуруп в городе Курильске на берегу моря на трех школьниц 11-12 лет упал кусок скалы.

"В результате чего 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а еще двух подростков с различными травмами госпитализированы в больницу", - отмечается в сообщении.

В рамках дела изъят обломок глыбы размерами 65 на 25 сантиметров и весом 18 килограмм. Назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.