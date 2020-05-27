В Якутии двое вахтовиков осуждены за кражу промышленного золота

В Якутии два жителя Забайкальского края, работавшие вахтовым методом на руднике "Бадран", осуждены за кражу драгоценного металла.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, природное россыпное золото общим весом более двух килограммов было обнаружено и изъято у них оперативниками при осмотре транспортного средства. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центробанка РФ превысила пять миллионов рублей.

"Установлено, что указанные лица действовали по предварительному сговору. Злоумышленники в целях организации сбыта золота, следуя намеченному плану и отведенным ролям, совершили незаконные хранение и перевозку драгметалла в оборудованном ими тайнике в составной части личного автомобиля", - отмечено в сообщении.

Суд признал бывших золотодобытчиков виновными в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Оба признали свою вину и активно способствовали расследованию преступления. С учетом этого один приговорен к трем годам лишения свободы условно, второй - к двум годам 10 месяцам также условно. Кроме того, обоих суд приговорил к штрафам в 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Изъятое золото обращено в доход государства.