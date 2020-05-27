В Приморье разрешили запрещенные из-за COVID-19 занятия спортом

Приказ о возможности заниматься физкультурой и спортом на улице подготовлен в министерстве физической культуры и спорта Приморья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение принято на основе рекомендаций Роспотребнадзора о поэтапном снятии ограничений, ранее введенных в крае из-за коронавируса. Но при этом ограничение работы фитнес-центров, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов сохраняется.

Заниматься на улице можно везде в крае кроме территории Находкинского городского округа, который закрыт для въезда и выезда его жителей в связи со вспышкой там COVID-19.

- Сейчас можно проводить индивидуальные занятия физической культурой и спортом, а также спортивную подготовку на открытом воздухе, уличных спортплощадках, беговых и велосипедных дорожках, при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пяти метров с обязательным использованием средств защиты, -пояснили в минспорта.

Между тем во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Открыта набережная Спортивной Гавани, от бетонных блоков освободили проезды к пляжу на Токаревской кошке, открыта для посещений территория озера Юность.