Житель ЕАО пойдет под суд за фейк о коронавирусе

В ЕАО завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в распространении недостоверных данных о COVID-19 (статья 207.1 УК РФ).

В апреле этого года 48-летнйи мужчина разместил в общественных местах Биробиджана листовки, где содержалась ложная информация о степени опасности коронавирусной инфекции для населения. Кроме того, в них призывалось не соблюдать профилактические меры.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", - сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.