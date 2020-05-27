Более девяти тысяч домохозяйств Прикамья подключат к газу

На Совете глав муниципальных образований обсудили газификацию Пермского края. Исполняющий обязанности главы региона Дмитрий Махонин отметил, что с 2015 по 2019 годы свои дома к газу подключили свыше 22 тысяч семей Прикамья.

В этом году планируется построить газопроводы более чем для девяти тысяч домохозяйств. На эти цели из различных источников, включая краевой, муниципальные бюджеты и средства "Газпрома" направлено порядка 2,16 миллиарда рублей.

- Ожидания у населения по газификации очень большие. За последние несколько лет произошли существенные подвижки. Планов снижать темпы в Пермском крае нет, тем более, недавно регионы получили право увеличивать инвестиционную надбавку с 25 до 35 процентов, это дополнительные средства на строительство распределительных газопроводов. Это позволит сохранить набранные темпы газификации и привести более экономный вид топлива в большее число населенных пунктов, - сказал Дмитрий Махонин.

В своем докладе министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев рассказал о тех мерах, которые позволяют повысить доступность газа для жителей региона. Например, с 2017 года все распределительные газопроводы проектируются до фасада дома, а не до границ земельного участка. Это позволяет снизить стоимость подключения.

Для социально незащищенных категорий граждан (малоимущих, инвалидов, пенсионеров и многодетных) в бюджете края предусмотрен механизм финансовой поддержки. Так, с 2017 по 2019 год по льготной программе подключились к газу 2134 семьи. На эти цели из бюджета было направлено 82,7 миллиона рублей. В 2020 году газом будет обеспечено еще 1290 семей льготников. Объем субсидий краевого бюджета составил 57,9 миллиона рублей.

При этом с марта 2019 года на территории Прикамья действует программа эффективной газификации. По ней муниципалитеты региона могут получить краевые деньги на строительство газопровода, при условии, что стоимость строительства такого объекта в пересчете на количество подключаемых домов не превышает 150 тысяч рублей на один дом. По программе эффективной газификации построено восемь газопроводов и еще 10 находятся в стройке в настоящее время. Они будут сданы в эксплуатацию в 2020 году. Несмотря на то, что построенные газопроводы могут обеспечить газом 933 семьи, сейчас фактически подключились только четыре дома. Дмитрий Махонин призвал глав территорий активизировать подключение.

Другим важным направлением газификации региона остается программа синхронизации строительства межпоселковых газопроводов "Газпрома" и распределительных газопроводов (внутри населенных пунктов). С 2013 по 2020 год "Газпром" построил 45 межпоселковых газопроводов на территории Прикамья. За это же время правительство Пермского края обеспечило стройку 837 километров распределительных сетей, что позволило подключить к газу свыше 14 тысяч семей. За 2021-2025 годы "Газпром" планирует построить еще 37 межпоселковых газопровода.

Для загрузки этих объектов правительство Прикамья обеспечит строительство 111 распределительных газопроводов. Это даст возможность провести газ еще в 17 тысяч домов. При этом на сегодняшний день в краевом бюджете не запланированы средства на 32 объекта - около 580 миллионов рублей. Министерству ЖКХ и благоустройства поручено проработать варианты финансирования строительства этих газопроводов.