Прокуратура выяснила причину вспышки коронавируса в пермской больнице

Пермская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об основах охраны здоровья граждан в клинической больнице "РЖД-Медицина" в связи с массовым заражением в апреле 2020 года врачей и пациентов COVID-19.

Как пояснили в Генеральной прокуратуре РФ, в ходе проверки установлено, что в больнице не соблюдались требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В частности, работники клинической больницы не были обеспечены достаточным количеством средств индивидуальной защиты, отдельные помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии.

В настоящее время по представлению транспортного прокурора медицинским учреждением принимаются меры к устранению нарушений: медицинский персонал и пациенты обеспечены средствами противовирусной защиты, проводятся работы по приведению помещений больницы в соответствие с установленными требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства.