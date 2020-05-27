В Нижегородской области проверят инцидент с падением журналиста с лестницы

В Нижегородской области организована доследственная проверка в связи с программой на федеральном канале, сообщает региональное СУ СК. В эфире было показано, как журналист упал с лестницы, пытаясь попасть в здание местной администрации.

Передача вышла в эфир 26 мая. Она была посвящена непригодному для жизни общежитию в городе Кстово. Как сообщает ведомство, дом был признан аварийным в мае 2015 года, а жителей обещают расселить лишь к 2024 году.

В программе говорилось также, что 72 человека проживают в опасных условиях. Во время встречи с журналистами глава администрации предложил переехать людям в маневренный фонд.

В одном из сюжетов передачи был показан момент, когда журналист пытается попасть в здание местной администрации и падает с лестницы, утверждая, что его толкнул охранник. По этому факту в СУ СК организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.