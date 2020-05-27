В Пермском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 49 человек

В Пермском крае зафиксирован еще два летальных случая у пациентов с коронавирусом. Таким образом количество умерших с диагнозом с COVID-19 в регионе увеличилось до 49 человек.

Как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, заражение коронавирусной инфекцией было выявлено посмертно у пациентов 52 и 78 лет. Оба они страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В настоящее время причины их смерти уточняются.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае сегодня достигло 1451 человек. Ежесуточный прирост больных составил 2,9 процента.