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27.05.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пермском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 49 человек

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае зафиксирован еще два летальных случая у пациентов с коронавирусом. Таким образом количество умерших с диагнозом с COVID-19 в регионе увеличилось до 49 человек.

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Как пояснили корреспонденту РГ в региональном минздраве, заражение коронавирусной инфекцией было выявлено посмертно у пациентов 52 и 78 лет. Оба они страдали тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В настоящее время причины их смерти уточняются.

Напомним, общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае сегодня достигло 1451 человек. Ежесуточный прирост больных составил 2,9 процента.

Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пандемия коронавируса COVID-19

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