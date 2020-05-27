Созданы спецбригады медсестер для сбора анализов на COVID-19

Экипаж "таблетки" - скорой помощи - готовится к ежедневному выезду. Две медсестрички и водитель - работники самой обычной городской поликлиники, заступают на дежурство. Задача этой специальной бригады вот уже полтора месяца неизменна: брать мазки на COVID-19 у прикрепленных пациентов по списку, предоставленному Роспотребнадзором.

"Мы берем анализы у тех, кто находится на самоизоляции, - поясняет заведующая отделением медицинской профилактики иркутской поликлиники № 8 Елена Крылова. - А это люди, прибывшие из регионов России и стран, неблагополучных по распространению COVID-19, их родные, знакомые - контактные, одним словом. Сегодня у бригады 21 адрес. Но может быть и больше. Если в течение рабочего дня я получаю на почту дополнительные сведения - тут же передаю их девчонкам. Дело такое - каждый час дорог. Получается в день от 35 до 45 мазков нужно взять".

И вот две Насти, Гусакова и Выскубова, выходят на крыльцо поликлиники в полном обмундировании: белоснежные защитные комбинезоны, две пары перчаток, две пары бахил, респиратор.... Из-за прозрачных забрал на мир глядят молодые, бесстрашные глаза.

Водитель "санитарки" Александр Васин сосредоточен, даже суров. Сидя в салоне, аккуратно натягивает еще одни бахилы. Он по квартирам, конечно, не ходит, но как все должен быть максимально защищен.

У Насти Гусаковой в руках сумка-холодильник. "Там внутри пробирки со средами для мазков, - поясняет она. - А еще одноразовые стерильные палочки (зонды) в индивидуальных упаковках. Ими мы берем мазки из носа и рта".

Настя Выскубова несет большой пакет с одноразовыми медицинскими масками. Оказывается, для надежности сестры надевают маску прямо на респиратор перед тем, как брать мазок.

После каждого посещения девушки у машины принимают "душ" - щедро поливают друг друга антисептиком из баллона, которые всегда в салоне. После аккуратно снимают одноразовые маску и бахилы, вторые перчатки, все это упаковывают в специальный желтый пакет для опасных медицинских отходов - и можно ехать дальше. В дороге комбинезоны подсохнут, а у следующего подъезда все сначала - маска, вторые бахилы и перчатки.

Звонок в домофон: "Здравствуйте! Мы из поликлиники!"

- Народ не пугается? - спрашиваю.

- Что вы, - смеется Настя Гусакова так задорно, что защитный экран запотевает. - Те, к кому мы едем, заранее предупреждены и даже ждут нас. Ведь переживают - заразились или нет. А вот соседи и случайные прохожие очень даже тревожатся - не иначе, говорят, инфекционка за больными приехала. Хотя могли бы уже и привыкнуть, мы ведь все Ново-Ленино (микрорайон в Иркутске - прим. ред.) исколесили вдоль и поперек.

- За полтора месяца противоэпидемических мероприятий нашими бригадами было взято 1022 анализа на COVID-19, - уточняет Елена Крылова. - Пять из них оказались положительными. Поэтому, считаем, что риск есть всегда. И вместе с начмедом Ольгой Асауленко каждое утро провожаем девчонок в эти рейды, проверяем все ли правильно надели-застегнули.

Встречают сестринскую бригаду тоже по протоколу. В скрытом от глаз дворе поликлиники оборудован закуток. В нем девчонки, и водитель тоже, снова орошенные антисептиком, снимают с себя защитную амуницию (в строгой последовательности - сверху вниз) и передают все это добро в окно специально выделенного помещения для утилизации. Там особо опасные отходы вместе с полным пакетом использованных масок, перчаток и бахил обеззараживают и уничтожают.

Потом через фильтр сестрички возвращаются в мирную жизнь, в свой кабинет. Готовятся на завтра - пишут направления на анализы, чтобы время не тратить. Да и удобней заниматься бумажной работой без респиратора и перчаток. И, конечно, чай пьют! Много чая и воды. Ведь завтра - снова в доспехи.

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