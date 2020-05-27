В Дагестан отправили 20 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

Медцентры Дагестана получат 20 тысяч тестов для выявления коронавируса, сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Быструю доставку в республику, нуждающуюся в помощи из-за ситуации с COVID-19, обеспечили при поддержке минобороны.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, - одна из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса, известных на сегодняшний день. Результат становится известен всего за 30 минут благодаря тому, что анализы проводятся на базе переносной мобильной лаборатории.

Система была опробована и успешно применялась в Италии, в полевом госпитале в Бергамо, где в рамках гуманитарной миссии трудились российские военные медики, а теперь ее активно используют в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях, - сообщили в Фонде.