Новости

Режиссер "Восставшего из ада 5" снимет продолжение "Лабиринта" 13:17
В Екатеринбурге нашли пропавшую девочку-подростка 13:12
В МЭР предложили продлить мораторий на проверки бизнеса в РФ 13:10
Под Волгоградом уничтожили 30 мин времен войны 13:09
В Мосгордуме прошло первое дистанционное заседание 13:06
Автосалон в Женеве не состоится и в 2021 году 13:01
У пяти сотрудников администрации Калининграда нашли коронавирус 12:51
Кузнецова предложила расширить круг получателей выплат на детей 12:51
В Каспийске впервые пройдет парад Победы 12:50
Из‑за коронавируса москвичи стали реже жениться и разводиться 12:48
В Минске рассчитывают на отмену роуминга с Россией в сентябре 12:48
В ТиНАО задержали организатора несанкционированных гонок 12:43
На Кубани обнулили курортный сбор до конца 2020 года 12:40
Видео: Убийство полицией афроамериканца привело к беспорядкам в США 12:40
Число случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 4133 12:39
ЦИК рассчитывает на проведение Единого дня голосования 13 сентября 12:37
В Калининградской области скончались две женщины с COVID-19 12:34
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом 12:33
Дагестанские студенты-медики вышли на помощь врачам в больницах 12:31
Tesla снизила цены на электрокары из-за падения спроса 12:29
В Осетии за сутки скончались четыре человека с коронавирусом 12:27
В Совфеде предложили проверять на COVID-19 перед лагерем детей и воспитателей 12:26
В Пермском крае арестовали женщину, не платившую алименты 12:22
В психинтернате Урюпинска коронавирус выявили у 30 человек 12:21
Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Каспийске впервые пройдет парад Победы

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

В дагестанском Каспийске впервые пройдет парад ко Дню Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Фото: Fiona Hanson/AP Images for Pratt & Whitney
Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца

Из-за эпидемической ситуации торжества 9 мая были сокращены. Поэтому некоторые мероприятий пройдут 24 июня.

На юге в этот день также пройдут военные парады в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

При этом на выполнение санитарных требований обратят особое внимание. Тем более, что Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по количеству выявленных случаев распространения коронавируса.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование