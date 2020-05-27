В Каспийске впервые пройдет парад Победы

В дагестанском Каспийске впервые пройдет парад ко Дню Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Из-за эпидемической ситуации торжества 9 мая были сокращены. Поэтому некоторые мероприятий пройдут 24 июня.

На юге в этот день также пройдут военные парады в городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

При этом на выполнение санитарных требований обратят особое внимание. Тем более, что Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по количеству выявленных случаев распространения коронавируса.