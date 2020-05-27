Петербург отметит день города онлайн

27 мая Петербург отмечает День города. Обычно на праздник приезжали туристы со всего мира, но в этом году все иначе - празднование пройдет исключительно в онлайн-формате.

Старт праздничным мероприятиям даст полуденный выстрел из Петропавловской крепости. В этом году право произвести залп отдано врачам петербургских больниц, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

Традиционно по улицам Петербурга в День города проходили барабанщики. В этом году барабаны тоже будут, но в онлайн-формате. Музыканты выложат записи своих выступлений в соцсети под хештегом ##Петербург317.

Городские театры выложат в своих аккаунтах самые яркие спектакли. А в 20.00 начнется концерт "Классика в честь Дворцовой". Вообще-то горожане и гости Петербурга привыкли к тому, что в День города на главной площади у Зимнего дворца проходит концерт "Классика на Дворцовой". Но эпидемическая ситуация внесла свои коррективы и телезрителей ждет красочное шоу, записанное на сценах городских театров.

Петербург - это современный мегаполис, жизнь которого не ограничивается только границами исторического центра. В этом году любой горожанин сможет рассказать о жизнь своего двора в соцсетях, посты выкладываются под хештегом #НаРайонеСПб2020 #Питер317.

Ну а завершатся празднования артиллерийским салютом у стен Петропавловской крепости.

Справка "РГ"

Отчет истории Петербурга начинается с 27 мая 1703 года. По старому стилю это 16 мая 1703 года. В этот день 317 лет назад по указу Петра I на Заячьем острове была заложена Петропавловская крепость.