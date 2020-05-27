В Калининградской области скончались две женщины с COVID-19

В Калининградской области скончались две женщины, у которых был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Одной из пациенток было 77 лет, другой - 58. Калининградки имели хронические заболевания бронхолегочной системы.

Общее количество летальных исходов в регионе увеличилось до 23. Ранее, в понедельник, стало известно о смерти еще трех пациентов - двух пожилых женщин и одного мужчины. Все имели сопутствующие тяжелые хронические заболевания.

Коронавирус по состоянию на 27 мая выявили у 1338 человек, 587 калининградцев выздоровели.