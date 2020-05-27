МВД Крыма заявило о снижении преступности

В 2019 году число совершенных в Крыму преступлений сократилось на шесть процентов. Об этом на заседании Госсовета Крыма сообщил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.

По его словам, в том числе на 11 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Каранда отметил, что сотрудники подразделения республиканского МВД разыскали 353 преступников, в том числе восемь убийц, 12 человек, причинивших тяжкий вред здоровью, четверых, совершивших разбойное нападение, и 16 грабителей.

- Установлено местонахождение 108 лиц, пропавших без вести и разыскиваемых в прошлом году, - рассказал он. - При выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, выявлено 336 таких преступлений, сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли 122 единицы огнестрельного оружия, 30 гранат, 88 взрывных устройств и более 14 килограммов взрывчатых веществ.

Министр подчеркнул, что в прошлом году сотрудники МВД выявили 10 преступлений террористического характера и одно экстремистской направленности.

- Центр по противодействию экстремизма устанавливает жителей Крыма, участвующих в незаконных военных формированиях на территории Северного Кавказа в период проведения контртеррористических операций, в Сирии в составе международной террористической организации, в боевых действиях в составе Национальной гвардии Украины, - напомнил глава регионального МВД.

По словам Каранды, в 2019 году полиция в результате мониторинга "информационных потоков" в интернете, содержащих информацию с призывами к экстремистским действиям, были удалены или заблокированы 343 ссылки и объекта и один видеоролик.

- За пропаганду и распространение экстремистских материалов к ответственности привлечено 18 лиц, - уточнил министр.

Также он отметил, что в прошлом году сотрудники полиции выявили в республике более 7,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. 373 нелегалов выдворены с территории республики, в отношении 402 иностранцев были внесены представления о запрета им въезда в Российскую Федерацию.

- В рамках пресечения деятельности ОПГ окончены расследования уголовных дел по 73 преступлениям, совершенным 114 лицами, - рассказал глава министерства. - В прошлом году в суды направлены уголовные дела по 345 фактам сбыта наркотических средств, из них 41 преступление совершено организованными группами, 50 - группой лиц по предварительному сговору. Почти все преступления в организованных группах совершены бесконтактным способом с использованием сети Интернет. Для блокировки запрещенных на территории Российской Федерации Интернет-ресурсов в Роскомнадзор направлено 80 сетевых адресов.

По словам Каранды, в прошлом году сотрудники полиции изъяли в Крыму 191 килограмм наркотиков, что на 63 килограмма, в том числе на 60 килограммов марихуаны и на 3 килограмма синтетических средств, больше прошлогоднего показателя.

Кроме того, министр отметил, что в 2019 году сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК выявили 328 тяжких и особо тяжких преступлений.

- Пресечены 138 преступлений коррупционной направленности, том числе 53, связанных с освоением бюджетных средств, - уточнил он. - Больше выявлено преступлений, непосредственно связанных с объектами ФЦП, по направленным в суд уголовным делам указанной категории общий ущерб составил 914 миллионов (возмещен в полном объеме). В целом по направленным в суд уголовным делам о преступлениях в бюджетной сфере сумма ущерба составила 1,1 миллиарда рублей, из них возмещено 964 миллиона рублей, или 88 процентов.