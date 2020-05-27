МВД Крыма заявило о снижении преступности

Новости

В ТиНАО задержали организатора несанкционированных гонок 12:43
На Кубани обнулили курортный сбор до конца 2020 года 12:40
Видео: Убийство полицией афроамериканца привело к беспорядкам в США 12:40
Число случаев COVID-19 в Ростовской области достигло 4133 12:39
ЦИК рассчитывает на проведение Единого дня голосования 13 сентября 12:37
В Калининградской области скончались две женщины с COVID-19 12:34
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом 12:33
Дагестанские студенты-медики вышли на помощь врачам в больницах 12:31
Tesla снизила цены на электрокары из-за падения спроса 12:29
В Осетии за сутки скончались четыре человека с коронавирусом 12:27
В Совфеде предложили проверять на COVID-19 перед лагерем детей и воспитателей 12:26
В Пермском крае арестовали женщину, не платившую алименты 12:22
В психинтернате Урюпинска коронавирус выявили у 30 человек 12:21
Сотрудники ФСИН смогут выносить предостережения заключенным 12:20
Режиссер "Грани будущего" снимет боевик с Томом Крузом в космосе 12:18
Почта России начала выдавать заказы М.Видео-Эльдорадо 12:14
Квартиры в новостройках Москвы дорожают на 110 тысяч рублей в месяц 12:10
Количество умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 44 12:09
Дания открыла границы для разлученных пандемией пар 12:08
В Новосибирске из-за урагана погиб мужчина и получил травмы ребенок 12:04
Банк России аннулировал лицензию "Морган Стэнли Банка" 12:03
В Челябинской области число жертв COVID-19 выросло до 33 11:50
У Овечкина родился второй сын 11:49
Резидент Фонда "Сколково" занял второе место в международном конкурсе 11:49
На берег Австралии выбросило тысячи масок с накренившегося сухогруза 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД Крыма заявило о снижении преступности

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
В 2019 году число совершенных в Крыму преступлений сократилось на шесть процентов. Об этом на заседании Госсовета Крыма сообщил министр внутренних дел Крыма Павел Каранда.
В Крыму "черные банкиры" обналичили более миллиарда рублей

По его словам, в том числе на 11 процентов снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

Каранда отметил, что сотрудники подразделения республиканского МВД разыскали 353 преступников, в том числе восемь убийц, 12 человек, причинивших тяжкий вред здоровью, четверых, совершивших разбойное нападение, и 16 грабителей.

- Установлено местонахождение 108 лиц, пропавших без вести и разыскиваемых в прошлом году, - рассказал он. - При выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, выявлено 336 таких преступлений, сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли 122 единицы огнестрельного оружия, 30 гранат, 88 взрывных устройств и более 14 килограммов взрывчатых веществ.

Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма

Министр подчеркнул, что в прошлом году сотрудники МВД выявили 10 преступлений террористического характера и одно экстремистской направленности.

- Центр по противодействию экстремизма устанавливает жителей Крыма, участвующих в незаконных военных формированиях на территории Северного Кавказа в период проведения контртеррористических операций, в Сирии в составе международной террористической организации, в боевых действиях в составе Национальной гвардии Украины, - напомнил глава регионального МВД.

По словам Каранды, в 2019 году полиция в результате мониторинга "информационных потоков" в интернете, содержащих информацию с призывами к экстремистским действиям, были удалены или заблокированы 343 ссылки и объекта и один видеоролик.

- За пропаганду и распространение экстремистских материалов к ответственности привлечено 18 лиц, - уточнил министр.

В симферопольском аэропорту задержали воздушного дебошира

Также он отметил, что в прошлом году сотрудники полиции выявили в республике более 7,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. 373 нелегалов выдворены с территории республики, в отношении 402 иностранцев были внесены представления о запрета им въезда в Российскую Федерацию.

- В рамках пресечения деятельности ОПГ окончены расследования уголовных дел по 73 преступлениям, совершенным 114 лицами, - рассказал глава министерства. - В прошлом году в суды направлены уголовные дела по 345 фактам сбыта наркотических средств, из них 41 преступление совершено организованными группами, 50 - группой лиц по предварительному сговору. Почти все преступления в организованных группах совершены бесконтактным способом с использованием сети Интернет. Для блокировки запрещенных на территории Российской Федерации Интернет-ресурсов в Роскомнадзор направлено 80 сетевых адресов.

По словам Каранды, в прошлом году сотрудники полиции изъяли в Крыму 191 килограмм наркотиков, что на 63 килограмма, в том числе на 60 килограммов марихуаны и на 3 килограмма синтетических средств, больше прошлогоднего показателя.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму полицейские раскрыли кражу 30 ульев с пчелами

Кроме того, министр отметил, что в 2019 году сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РК выявили 328 тяжких и особо тяжких преступлений.

- Пресечены 138 преступлений коррупционной направленности, том числе 53, связанных с освоением бюджетных средств, - уточнил он. - Больше выявлено преступлений, непосредственно связанных с объектами ФЦП, по направленным в суд уголовным делам указанной категории общий ущерб составил 914 миллионов (возмещен в полном объеме). В целом по направленным в суд уголовным делам о преступлениях в бюджетной сфере сумма ущерба составила 1,1 миллиарда рублей, из них возмещено 964 миллиона рублей, или 88 процентов.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым Правительство МВД ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Обязаны ли автомеханики проверять предоставленные клиентом запчасти