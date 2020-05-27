Постановление правительства Саратовской области от 26 мая 2020 года № 434-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

приложение № 1 дополнить пунктами 46-51 следующего содержания:

"46. Нижнее белье.

47. Чулочно-носочная продукция.

48. Ортопедические обувь и средства.

49. Детская одежда и обувь.

50. Галантерея.

51. Головные уборы.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин







