Постановление правительства Саратовской области от 26 мая 2020 года № 434-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р и на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:
приложение № 1 дополнить пунктами 46-51 следующего содержания:
"46. Нижнее белье.
47. Чулочно-носочная продукция.
48. Ортопедические обувь и средства.
49. Детская одежда и обувь.
50. Галантерея.
51. Головные уборы.".
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин
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