Постановление правительства Республики Тыва от 25 мая 2020 года № 230 "О введении ограничений посещения водных объектов Республики Тыва"

В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:
1. Ввести до 30 июня 2020 г. запрет на выезды на водные объекты, расположенные на территории Республики Тыва, с целью отдыха и рекреации.
2. Службе по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва создать системы контрольно-пропускных пунктов на въездах на водные объекты Республики Тыва с привлечением работников органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Тыва оказать содействие в создании системы контрольно-пропускных пунктов на въездах на водные объекты Республики Тыва.
4. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва А.Брокерт
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