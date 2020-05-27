В Мосгордуме прошло первое дистанционное заседание

В Московской городской думе состоялось первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. Об этом сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников.

"Проводим первое в истории столичного парламента дистанционное заседание. В нем принимают участие 40 депутатов", - рассказал спикер.

По его словам, такой формат работы Мосгордумы в текущей ситуации наиболее безопасный.

Алексей Шапошников подчеркнул, что возможность проведения заседаний в удаленном режиме закреплена в регламенте Мосгордумы.