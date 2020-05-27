Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
27.05.2020,  
11:40
Текст:  Николай Грищенко

Видео: F-35 едва не упал в воду после взлета с авианосца

Фото: CNE-CNA/C6F / wikimedia.org
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

В социальных сетях появилась пара леденящих душу видеороликов полета американского истребителя F-35C. На них самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.

На первом видео демонстрируется взлет истребителя-невидимки с палубы корабля. F-35С двигается с малой скоростью, и едва поднявшись в воздух самолет "проваливается", но в последний момент начинает набор высоты.

В другом ролике показана запись с видеокамеры, установленной под взлетной палубой. Можно увидеть, что самолет почти коснулся поверхности моря соплом двигателя .

Как сообщает издание The Drive, видеозаписи были сделаны во время испытательных полетов. Пилоты проверяли возможность взлета при минимальной мощности стартовой катапульты.

Кстати

19 мая истребитель F-35 с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета. Летчик катапультировался - он доставлен в госпиталь и находится в стабильном состоянии. Причины аварии неизвестны.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Из БТР-82 сделают разведчика "Марс" и зенитный комплекс 10:18
NI оценил перспективы беспилотного Су-57 22.05.2020
Летающая батарея AC-130 получит еще и боевой лазер 22.05.2020
видео
В Ростовской области поисковики нашли запертый сейф 1941 года 24.05.2020
Минобороны опубликовало зрелищные кадры боевой подготовки танкистов 23.05.2020
самолеты
Новое поколение: что известно о стелс-бомбардировщике ПАК ДА 26.05.2020
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА 26.05.2020