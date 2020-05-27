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27 мая 2020 г.

Постановление правительства Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2020 года № 141 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Республики Саха (Якутия) за I квартал 2020 года"

Дата подписания 26 мая 2020 г.
Опубликован 27 мая 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законами Республики Саха (Якутия) от 12 июля 2007 г. 493-З № 1001-III "О порядке определения величины прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия)", от 5 декабря 2013 г. 1237-З № 29-V "О потребительской корзине в Республике Саха (Якутия)" Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за I квартал 2020 года: на душу населения - 17 567 рублей, для трудоспособного населения - 18 579 рублей, для пенсионеров - 14 076 рублей, для детей - 18 383 рубля и величину прожиточного минимума по двум зонам республики согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Величину прожиточного минимума, установленную настоящим постановлением, применять для обоснования пособий, субсидий и других социальных выплат до установления величины прожиточного минимума на следующий квартал.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) А.Колодезников

Приложение к постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 мая 2020 г. № 141

Величина прожиточного минимума в целом по Республике Саха (Якутия) за I квартал 2020 года и по двум зонам республики (в среднем на одного человека, рублей в месяц)

  Для трудоспособного населения Для пенсионеров Для детей На душу населения
В целом по Республике Саха (Якутия) 18579 14076 18383 17567
1 зона: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский улусы (районы), а также поселок Айхал с населенными пунктами и город Удачный с населенными пунктами Мирнинского улуса (района) 21785 16775 21109 20412
2 зона: Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский (кроме поселка Айхал с населенными пунктами и города Удачного с населенными пунктами), Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский улусы (районы), а также город республиканского значения Якутск 18217 13745 18048 17233

 

 

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