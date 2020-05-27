Постановление губернатора Забайкальского края от 27 мая 2020 года № 60 "О некоторых вопросах оформления и использования цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края"

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), учитывая пункт 2 перечня поручений по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 15 апреля 2020 года № ММ-П13-3514кв, постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановляю:

1. Установить, что при нахождении граждан вне места проживания (пребывания) и их передвижении по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края в случаях, предусмотренных подпунктами 2-6, 10-18 пункта 3 Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (далее - Комплекс мероприятий), обязательным является наличие документа, удостоверяющего личность, и цифрового пропуска, оформленного в соответствии с Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, утвержденным настоящим постановлением. При этом справка, указанная в подпункте 4 пункта 11 Особого порядка передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, являющегося приложением № 4 к Комплексу мероприятий, не требуется.

Требование об обязательном наличии цифровых пропусков не распространяется:

1) на лиц, регистрация которых на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) не осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

2) на доноров, следующих до центра заготовки гемопоэтических стволовых клеток, центров крови, станций и отделений переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов;

3) на лиц, находящихся вне места проживания (пребывания) и передвигающихся по территории муниципального района "Читинский район" Забайкальского края, находящейся вне зоны приема подвижной радиотелефонной связи, определенной Порядком оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, утвержденным настоящим постановлением.

2. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края обеспечить:

1) размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" инструкций по оформлению цифровых пропусков для работодателей и граждан;

2) передачу федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на осуществление проверки действительности цифровых пропусков, специализированного мобильного приложения "Госуслуги Проверка пропуска".

4. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края";

2) постановление Губернатора Забайкальского края от 6 мая 2020 года № 48 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края";

3) постановление Губернатора Забайкальского края от 13 мая 2020 года №51 "О внесении изменений в постановление Губернатора Забайкальского края от 30 апреля 2020 года № 45 "О внедрении и использовании цифровых пропусков для передвижения в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края".

А.М.Осипов





Утвержден постановлением Губернатора Забайкальского края от 27 мая 2020 года № 60

Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края

1. Настоящий Порядок определяет правила оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края, находящейся в зоне приема подвижной радиотелефонной связи (далее соответственно - цифровой пропуск, территории муниципальных образований), в случаях, установленных подпунктами 2-6, 10-18 пункта 3 Комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (далее - Комплекс мероприятий), в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края.

Под зоной приема подвижной радиотелефонной связи в рамках настоящего Порядка понимается совокупность территорий, на которых предоставляются услуги подвижной радиотелефонной связи.

2. Для передвижения по территории муниципальных образований в соответствии с пунктами 3-5 настоящего Порядка оформляются следующие виды цифровых пропусков:

1) долгосрочный цифровой пропуск сроком действия более 24 часов - в целях осуществления деятельности в случаях, установленных подпунктами 2-4 пункта 3 Комплекса мероприятий;

2) временный цифровой пропуск сроком действия 24 часа - в целях осуществления деятельности в случаях, установленных подпунктами 2-4 пункта 3 Комплекса мероприятий;

3) временный цифровой пропуск - в случаях, установленных подпунктами 5, 6, 10-18 пункта 3 Комплекса мероприятий.

3. Для получения долгосрочного цифрового пропуска, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, работодателем заполняется и направляется заявление на получение государственной услуги "Сбор сведений о сотрудниках, которым необходимо выходить на работу" с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал) с приложением файла со списком сотрудников, которым необходимо оформить долгосрочный цифровой пропуск, по формам, представленным на Едином портале (https://gosuslugi.ru/).

После направления указанного заявления сотрудникам работодателя автоматически на указанные в прикрепленном файле адреса электронной почты поступают письма, содержащие долгосрочные цифровые пропуска, в которых указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, государственный регистрационный номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении), наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) и его ОГРН (ОГРНИП), должность сотрудника, срок действия, номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, в том числе в виде QR-кода.

4. Для получения временных цифровых пропусков, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, для случаев, установленных подпунктами 2-6, 11, 14 пункта 3 Комплекса мероприятий, гражданином заполняется и направляется заявление с использованием Единого портала (https://gosuslugi.ru/) или мобильного приложения "Госуслуги СТОП коронавирус", установленного на мобильное техническое устройство (далее - мобильное приложение), по форме, представленной на Едином портале (https://gosuslugi.ru/) или в мобильном приложении.

После направления заявления с использованием Единого портала (https://propusk.gosuslugi.ru/) на экране технического устройства (персонального компьютера, мобильного или иного устройства) отобразится временный цифровой пропуск, в том числе в виде QR-кода, в котором указаны номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, паспортные данные, цель выхода, адрес фактического проживания, адрес и наименование места назначения, номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении), дата и время создания, а также срок действия цифрового пропуска.

После направления заявления с использованием мобильного приложения на экране мобильного технического устройства отобразится временный цифровой пропуск, в том числе в виде QR-кода, в котором указаны фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, дата рождения, время выхода на улицу, причина выхода, адрес фактического проживания (места самоизоляции), номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода, адрес и наименование места назначения, номер транспортного средства (в случае указания транспортного средства в заявлении).

5. В случае отсутствия у гражданина возможности оформить временные цифровые пропуска, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, для случаев, установленных подпунктами 2-6, 10-18 пункта 3 Комплекса мероприятий, в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка, гражданин отправляет короткое текстовое сообщение (SMS) с использованием мобильного технического устройства с поддержкой технологии SMS на номер +7-914-369-77-55 с указанием кода причины нахождения вне места своего проживания (пребывания) согласно приложению к настоящему Порядку и данных документа, удостоверяющего личность, в формате: [код причины выхода] пробел [серия документа, удостоверяющего личность] пробел [номер документа, удостоверяющего личность]. Гражданин, направляя короткое текстовое сообщение (SMS) с указанием серии и номера бланка документа, удостоверяющего личность (обезличенные персональные данные), дает согласие на их обработку.

После направления указанного короткого текстового сообщения (SMS) гражданин на мобильное техническое устройство с поддержкой технологии SMS получает ответ с сервисного номера с подписью отправителя "PROPUSK_75" следующего содержания: "Вам выдан временный пропуск: [номер пропуска] причина выхода: [текст кратко], время действия: [дата, время] - [дата, время]".

6. Цифровые пропуска, оформленные в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, при необходимости можно скачать или распечатать (при наличии возможности), а их номера в формате шестнадцатизначного кода записать в целях предъявления уполномоченным должностным лицам федеральных органов исполнительной власти для проверки их действительности.

7. В случае неполного заполнения заявлений, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка, или неприложения файла со списком сотрудников, которым необходимо оформить цифровые пропуска, или направления короткого текстового сообщения (SMS) в нарушение требований, установленных в пункте 5 настоящего Порядка, в оформлении цифрового пропуска будет отказано.

8. Гражданин (работодатель) вправе обжаловать отказ в оформлении цифрового пропуска в соответствии с действующим законодательством.

9. Гражданин (работодатель) вправе обратиться за помощью в оформлении цифровых пропусков по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".

10. Проверка действительности цифровых пропусков, оформленных в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти с использованием специализированного мобильного приложения "Госуслуги Проверка пропуска", переданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

11. Граждане подтверждают правомерность нахождения вне места проживания (пребывания) и передвижения по территории муниципальных образований, предъявляя уполномоченным должностным лицам, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, для проверки действительности цифровой пропуск в виде: QR-кода в электронном виде на мобильном техническом устройстве или на бумажном носителе либо сообщая номер цифрового пропуска в формате шестнадцатизначного кода; короткого текстового сообщения (SMS) с сервисного номера с подписью отправителя "PROPUSK_75".





Приложение к Порядку оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края

Перечень кодов причин нахождения вне места своего проживания (пребывания) и передвижения по территории городского округа "Город Чита" Забайкальского края и муниципального района "Читинский район" Забайкальского края в период действия режима повышенной готовности на территории Забайкальского края

Код причины / Причина (ссылка на подпункты пункта 3 Комплекса*) / Срок действия цифрового пропуска

4 Поездка по личным и семейным делам (подпункты 5, 6, 11,14) 24 часа 2 раза в неделю

5 Осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности 24 часа 7 раз в неделю

6 Передвижение со служебным удостоверением (подпункты 2-4) 24 часа 7 раз в неделю

7 Следование к близким родственникам и лежачим, тяжелобольным близким родственникам для ухода за ними на дому (подпункт 10) 18 часов 1 раз в сутки

8 Следование до садового, огородного земельного участка, предоставленного под индивидуальное жилищное строительство, которым владеет гражданин либо близкие родственники, и обратно 24 часа 1 раз в сутки

9 Следование к месту (от места) нахождения личного транспортного средства (гараж, стоянка) 1 час до 4 раз в сутки

10 Прогулка на улице с детьми, исключая посещение мест массового пребывания людей 1 час 2 раза в сутки

11 Индивидуальная велосипедная прогулка 2 часа 1 раз в сутки

12 Индивидуальные занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе 3 часа 2 раза в сутки

* Комплекс ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30.







