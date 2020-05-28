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28 мая 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 27 мая 2020 года № 88 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 27.05.2020 № 22-00-02/33-6657-2020 постановляю:

Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 №53, от 16.04.2020 №59, от 24.04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70) следующие изменения:

в преамбуле указа слова "Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологи­ ческого благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" заменить словами "указов Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить до 08.06.2020 на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях.

5. Приостановить до 22.06.2020:

на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах;

на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных вне пределов городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края. Настоящее требование не распространяется на гостиницы, расположенные на территории города-курорта федерального значения Белокурихи;

на территории города-курорта федерального значения Белокурихи бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, пансионатах, базах отдыха, кемпингах, туристских базах, домах охотника (рыбака), сельских гостевых домах, апарт-отелях, сюит-отелях, мотелях, хостелах, а также в гостиницах, за исключением бронирования мест, приема и размещения в гостиницах лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.";

в пункте 7 слова "работающих граждан, на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", и" исключить.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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