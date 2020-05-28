Постановление правительства Астраханской области от 27 мая 2020 года № 233-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 27.05.2020 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в пункте 6 слово "приложении" заменить словами "приложении № 1";

- в абзаце третьем подпункта 16.6 пункта 16 слово "восьмом" заменить словом "первом";

- подпункт 17.1 пункта 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"- территорий общественных пространств, указанных в приложении № 2 к настоящим Правилам, за исключением граждан, работающих на данных территориях. Ограничение, установленное настоящим абзацем, не распространяется на граждан, находящихся на набережной реки Волги с 5:00 ч. до 11:00 ч.";

- приложение считать приложением № 1;

- дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 28.05.2020.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к постановлению Правительства Астраханской области от 27.05.2020 № 233-П





Приложение № 2 к Правилам

Перечень территорий общественных пространств, посещение которых временно приостановлено

Наименование общественного пространства / Место нахождения (адрес) общественного пространства

Набережная реки Волги / г. Астрахань, от дома № 42 Б по ул. Сен-Симона до дома № 1/1 по ул. Урицкого/Красная Набережная

Парк культуры и отдыха "Планета" / г. Астрахань, ул. Н. Островского, 146, к. 2

Парк "Аркадия" / г. Астрахань, ул. Калинина, 51







