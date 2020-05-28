Летом 2020 г. исполняется 80 лет со времени вхождения трех республик Прибалтики в состав СССР. Как само это событие, так и весь советский период истории Латвии, Эстонии и Литвы в самой Прибалтике уже долгое время изображаются исключительно в негативном ключе, как "оккупация" и пр. Документы РГАСПИ показывают несколько иную картину событий в Латвии и Эстонии после их освобождения Красной армией в 1944-1945 гг.

Внутреннее германское море

Еще в мае-июне 1941 г. в инструкции рейхсминистра оккупированных восточных областей А. Розенберга значилось: "Целью имперского уполномоченного в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии... должно являться создание германского протектората с тем, чтобы впоследствии превратить эти области в составную часть великой Германской империи путем германизации подходящих в расовом отношении элементов, колонизации представителями германской расы и уничтожении нежелательных элементов. Балтийское море должно стать внутренним германским морем под охраной великой Германии"1.

Далее Розенберг особо подчеркивал: "Что же касается процесса германизации или переселения, то эстонский народ уже германизирован на 50 процентов датской, германской и шведской кровью и может рассматриваться как родственная нация. В Латвии населения, подходящего для ассимиляции, значительно меньше, чем в Эстонии. В этой стране следует считаться с возможностью более сильного сопротивления и можно предвидеть выселение2 в значительно больших масштабах"3.

Инструменты ограбления

9 декабря 1941 г. в генеральном комиссариате "Остланд", куда в качестве генеральных округов вошли Латвия и Эстония, была упразднена земельная реформа 1940 г. Осенью 1941 г. эстонских крестьян обязали сдать 90 тыс. тонн ржи, что оказалось невыполнимым. Поставки сократили до 45 тыс. тонн, что составляло вместе с семенами 64% валового сбора ржи. Еще хуже было с обязательными поставками мяса. К 1942 г. количество коров в Эстонии сократилось с 480 тыс. до 356 тыс. голов. Взимание поставок началось в весенние месяцы, когда для выполнения норм крестьяне вынуждены были отдавать стельных коров, к тому же истощенных из-за нехватки кормов4.

28 апреля 1942 г. по распоряжению главы генерального округа "Латвия", было запрещено привозить в город битую птицу, яйца, мясо, молочные продукты. Крестьяне должны были сдавать все продукты исключительно оккупантам по фиксированным и низким закупочным ценам, отличавшимся от цен черного рынка в десятки раз[5]. К 1944 г. посевные площади в 13 уездах Латвии сократились на 30%. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 55%, свиней - на 61%, овец - на 67%, лошадей - на 40%6.

На рудники

Латышей увозили на работу в Германию, а также отправляли в генеральный округ "Эстония" (на рудники, фабрики, в сельские хозяйства, на строительство прифронтовых укреплений). На работу гоняли в сопровождении полиции, иногда применяли палки. Больше Германии латыши боялись попасть на эстонские сланцевые рудники, где условия труда были особенно тяжелыми. Под видом угона в округ "Эстония" жителей отправляли и на строительство укреплений на фронте близ Ленинграда7. 20 февраля 1942 г. в Тарту для эстонских железнодорожников были введены телесные наказания8.

Для информационного прикрытия действий нацистов по разграблению Латвии и Эстонии в течение всего периода оккупации использовался лозунг освобождения от советской власти, "московского империализма", говорилось о "терроре большевиков и евреев"9. Факт существования латышских формирований в составе Красной армии также использовался в гитлеровской пропаганде. Жительница Пазуме из латвийской деревни Паново говорила: "Когда немцы от нас уходили, то говорили: "вы не бойтесь нас, немцев, а бойтесь своих латышей, которые придут в Латвию вместе с Красной армией. Латышские части с вами будут расправляться, в этих частях собрались самые жестокие, безжалостные латыши"10.

Настоящее освобождение

С 14 сентября по 24 ноября 1944 г. Красная армия успешно провела Прибалтийскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Эстония и большая часть Латвии (за исключением Курляндии). Командующий 1-м Прибалтийским фронтом И.Х. Баграмян особо отмечал, в освобождении Прибалтики участвовали и национальные соединения, в том числе 130-й латышский стрелковый корпус, 8-й эстонский стрелковый корпус, а также партизанские отряды11.

Восстановление советской власти, до войны не продержавшейся в Прибалтике и года, многие местные жители встретили как избавление, что активно отразилось в архивных документах. Так, в латвийской деревне Гальнеку жительница Индан рассказывала: "При отходе немцы говорили, что придут русские, будут издеваться над нами...Жители нашего местечка очень боялись этого и выехали в лес, откуда боятся выходить. Я убедилась, что отношение русских к нашим гражданам очень хорошее, теперь пойду в лес и всем расскажу, и все вернутся обратно"12.

"...будет растрелен". Объявление у входа в лагерь для военнопленных в освобожденном Каунасе. Фото: РИА Новости

Молчание - золото?

Работа республиканских чрезвычайных комиссий по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников была начата сразу после освобождения Латвии и Эстонии13. Комиссиям приходилось очень непросто - отнюдь не редкое соучастие местного населения в преступлениях вермахта и частей СС затрудняло расследование о разрушительных последствиях оккупации. Внутренняя цензура не позволяла говорить о роли части местных жителей в уничтожении еврейского населения14, комсомольского и коммунистического актива, советских военнопленных15, использовании труда батраков с территории РСФСР и советских военнопленных в частных хозяйствах Латвии и Эстонии16. 25-26 августа 1944 г. на первом пленуме ЦК КП(б) Латвии на освобожденной территории в г. Лудза отмечалось, что местное население знало об истреблении евреев, жестокости немцев, но старалось об этом не говорить, а часть населения "считала все злодеяния в порядке вещей"17.

Показательно, что уже в 1944 г. в документах пленумов КП(б) Латвии отмечалось, что представители партийных и советских органов на местах очень быстро перестали упоминать о разрушениях в период немецкой оккупации в своих докладах, недостаточно помогали работе республиканской комиссии. Вместо этого они указывали на отдельные факты нетактичного поведения отдельных красноармейцев, часто даже не проверив сами факты18. Руководители Мадонского уезда ЛССР даже направили в республиканскую комиссию акты, в которых в одной графе было указано, сколько ущерба нанесла каждому отдельному хозяйству немецкая армия, а во второй - сколько Красная армия19. Для сохранности документов чрезвычайных комиссий в Риге и Таллине были вынуждены установить круглосуточную вооруженную охрану20.

Советский плакат для жителей Латвии "Красная армия вернула нам жизнь". 1944 г.

Скрытая угроза

В этих непростых условиях уже в первые месяцы после освобождения советская власть прилагала активные усилия, чтобы решить самые жгучие проблемы, оставшиеся после изгнания гитлеровцев. Об этом красноречиво говорят публикуемые ниже выдержки из документов партийных активов Латвии и Эстонии за 1944-1945 гг. Тексты подчеркивают серьезность разрушений ущерба сельскому хозяйству (см. док. № 1), отражают усилия советских органов по восстановлению энергетики (см. док. 2)21. опасную эпидемическую ситуацию.

Страшным было эпидемическое наследие оккупации (см. док. 3). На освобожденных территориях активно распространялись брюшной и сыпной тиф, дифтерия, венерические заболевания. Например, в 1940 г. в Латвии было 25 случаев сыпного тифа, в четвертом квартале 1941 г. уже при немцах - 770 случаев, в 1942 г. - 1944 , в первой половине 1945 г. - 2717; заболеваний брюшным тифом в 1943 г. - 2963, в середине 1944 г. - 7521; больных туберкулезом (активная форма) - 12 30022.

Документы отражают последствия минирования территории при отступлении частей вермахта (см. док. 4)23. Минные поля, неразорвавшиеся снаряды, авиабомбы в Латвии и Эстонии встречались повсюду. Плотность минирования была столь велика, что когда пытались валить деревья, то взрывы происходили сразу в 3-4 местах. В ноябре 1944 г. в 13 освобожденных латвийских уездах больницы были переполнены хирургическими больными, это были попавшие на мины жители. Оказание помощи на селе затруднялось тем, что городские врачи не хотели ехать в село. Спасали приглашенные врачи из других республик СССР.

Для разминирования были привлечены войсковые части 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов; советские офицеры провели обучение команд по разминированию, созданных из местных жителей. В 1945 г. только за разминирование на территории Латвийской ССР к наградам был представлен 101 человек; к значку отличника-разминера - 108 человек. Самые лучшие бойцы разминировали по 500 и более мин24.

Жители латвийских сел, освобожденных советскими войсками, возвращаются в свои родные места. Фото: РИА Новости

№ 1. Постановление пленума ЦК КП(б) Латвии "О мерах ликвидации последствий оккупации в сельском хозяйстве Латвийской ССР". 25-26 августа 1944 г.

[...] С первых дней оккупации немцы лишили 75 тыс. батраков, бедняцких и середняцких хозяйств права пользования землей, полученной ими из рук Советской власти в 1940 году. Более 600 тысяч га земли было насильственно отобрано у крестьян для передачи кулакам и насаждения [...] крупных помещичьих немецких хозяйств[25]. Созданные при Советской власти для помощи крестьянам 5 машинотракторных станций и 500 машино-конно-прокатных пунктов с наличием в них 500 тракторов и много других сложных сельхозмашин и тягловой силы полностью разгромлены и уничтожены. [...] только по 5 освобожденным уездам[26] крестьяне потеряли 65 тыс. голов рабочих лошадей, 190 тысяч голов крупного рогатого скота, 320 тысяч овец, 170 тысяч свиней, сожжено и разорено 4245 жилых домов и огромное количество сельскохозяйственных построек. Разграблено 30 совхозов и крупных подсобных хозяйств. Разрушено 15 сельскохозяйственных школ, в том числе богатейший Малнавский сельскохозяйственный техникум, уничтожены все опытные селекционные станции [...].

Подлинник. Машинописный текст, подпись - автограф секретаря ЦК(б) Латвии Я.Э. Калнберзина.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856. Л. 3-7.

Постановление бюро ЦК КП(б) Латвии от 2 октября 1944 г. "О возвращении граждан Калининской, Ленинградской и Великолукской областей". Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 858. Л. 228.

№ 2. Постановление бюро ЦК КП(б) Латвии и СНК ЛССР

"О первоочередных мерах по обеспечению электроэнергией промышленности и культурно-бытовых учреждений г. Риги".

24 октября 1944 г.

Немецко-фашистские оккупанты при своем отступлении полностью разрушили энергетическую базу Латвийской ССР27 [...]. Совершенно уничтожены теплосиловые электростанции "А" и "К" общей мощностью 45 мегаватт; выведена из строя основная электростанция Латвийской ССР "Кегумс" мощностью 52,5 мегаватт (взорваны все гидрогенераторные агрегаты, затворы плотины и турбокамер и т.п.). Полностью уничтожены или сильно разрушены также наиболее крупные теплосиловые и электроустановки промышленных предприятий города Риги. [...]

Бюро Центрального Комитета КП(б) Латвии и Совет народных комиссаров Латвийской ССР постановляют:

1. Немедленно приступить к восстановлению гидроэлектростанции "Кегумс" как основного и в экономическом отношении наиболее рентабельного источника электроэнергии для промышленности города Риги и всего народного хозяйства Латвийской ССР. [...] просить Государственный комитет обороны:

а) к 1 ноября 1944 г. выслать комиссию специалистов для консультации по вопросам ГЭС "Кегумс", а также комплексную бригаду проектировщиков Гидроэнергопроекта для составления проектно-сметной документации;

б) разрешить импорт из Швеции в 1-м квартале 1945 г. одного комплекта гидротурбогенератора мощностью 17,5 мегаватт и понизительного трансформатора мощностью 20 мгва комплектно с высоковольтной аппаратурой, а также обеспечить получение полного комплекта технической документации по ГЭС "Кегумс" от фирмы Vottenbygnadsbyran (Швеция), необходимого для восстановительных работ по гидроэлектростанции;

в) обязать Наркомстрой СССР (тов. Гинзбург) обеспечить к 1/II -1945 г. изготовление и монтаж металлоконструкций моста и затворов плотины специализированной организацией Наркомстроя СССР;

г) поручить председателю Госплана Вознесенскому Н.А. все заявки на материалы, оборудование, инструмент и стройматериалы, потребные для восстановления ГЭС "Кегумс", рассматривать и удовлетворять вне всякой очереди; [...].

Подлинник. Машинопись, подписи - автографы Я.Э. Калберзина и председателя СНК ЛССР В.Т. Лациса

РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 859. Л. 93-98.

N 3. Протокол N 83 заседаний ЦК КП(б) Эстонии

от 26, 28, 29 ноября и 2 и 4 декабря 1944 г.

[...]

Советские воины помогают жителям Латвии, освобожденной от фашистских захватчиков. Фото: РИА Новости

2. О мероприятиях по восстановлению здравоохранения в Эстонской ССР.

Заслушав доклад народного комиссара здравоохранения Эстонской ССР тов. Хиона, ЦК КП(б)Э отмечает, что в результате немецко-фашистской оккупации резко ухудшилось общее санитарно-эпидемиологическое состояние республики и медицинское обслуживание населения. Наряду со снижением рождаемости и увеличением смертности населения широкое распространение получили инфекционные заболевания. Смертность увеличилась с 15,1 (в 1939 г.) до 19, 9 (в 1942 г.) на тысячу населения. Смертность детей до одного года за тот же период увеличилась на 22%. Широкое распространение получили дифтерия (в 1943 г., по неполным данным, 6321 случай), сыпной тиф (в 1942 г. 2924 случая), брюшной тиф (в 1943 г. 631 случай). Резко возросла заболеваемость туберкулезом. Немецко-фашистские варвары перед своим уходом в целях распространения эпидемий насильственно выгоняли инфекционных больных из больниц, тем самым рассеивали инфекцию среди населения. Значительно увеличилась заболеваемость венерическими болезнями. В ряде волостей отмечено массовое заболевание чесоткой (Вирумский, Вырумаский и другие уезды).

Города и населенные пункты за время оккупации находились в антисанитарном состоянии: выгребные ямы не чистились более года, во дворах и на улицах оставались груды мусора и нечистот, в водоохранной зоне городов Таллин, Выру и Нарва были устроены свалки, уборные, конюшни и производилось захоронение трупов. Наряду с этим лечебно-санитарная сеть была приведена в такое состояние, которое делало невозможным борьбу с эпидемическими болезнями и нормальное медицинское обслуживание населения. Почти все лечебно-санитарные учреждения подвергались разграблению, а многие из них были разрушены. Полностью разрушено 74 лечебно-профилактических учреждения и большое количество их получили значительные повреждения. Резко уменьшилось количество медицинских работников: врачей в 1941 г. было 861 - осталось 267, зубных врачей было 195 - осталось 26; фармацевтов с высшим образованием [было] 418, осталось - 173; средних медицинских работников было 1192 - осталось 600. [...]

На 20 ноября сего года по республике развернута 31 больница на 3000 коек, один родильный дом, 3 психиатрические больницы, 2 лепрозория, 3 дома младенца, 2 туберкулезных санатория, 21 детская и женская консультация, 16 детских яслей на 495 коек, 139 поликлиник и амбулаторий, 2 молочные кухни, 160 аптек.

За счет сохранившихся в республике медицинских работников, а также за счет медицинских работников, прибывших из эвакуации и направленных Наркомздравом СССР, обеспечены медицинскими кадрами основные учреждения здравоохранения в городах и в большинстве сельских врачебных участков.

Первая страница "Перечня наиболее характерных вопросов, задаваемых населением районов Советской Прибалтики", приложенного к докладу начальника политуправления 3-го Прибалтийского фронта А.А. Лобачева начальнику Главного политического управления Красной армии А.С. Щербакову от 8 сентября 1944 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 235. Л. 139.

[...] бюро ЦК КП(б)Э отмечает ряд крупных недостатков [...]:

а) санитарное состояние городов и населенных пунктов продолжает оставаться неудовлетворительным [...];

б) [...] Количество коек в инфекционных больницах недостаточно для госпитализации всех инфекционных больных [...];

г) [...] не налажено снабжение медикаментами периферических лечебных учреждений и аптек; [...]

е) имеющиеся в республике кадры научных медицинских работников еще не привлечены к участию в восстановлении здравоохранения в республике [...].

а) В целях ликвидации очагов заболеваний дифтерией и снижения смертности от нее в месячный срок закончить профилактические прививки против дифтерии детям до 12 лет включительно [...].

б) усилить мероприятия против заболеваний брюшным тифом, обеспечив раннее выявление, своевременную госпитализацию всех больных, обязательное выявление источников заболеваний и широкое исследование на бациллоносительство лиц, контактировавших с больными, а также ранее переболевших. В 2-месячный срок провести исследование на бациллоносительство всех работников предприятий пищевой промышленности и столовых общественного питания;

в) в целях предупреждения заболеваний сыпным тифом усилить санитарное наблюдение за общежитиями, банями, парикмахерскими и другими учреждениями. Установить порядок обязательной госпитализации всех температурящих больных с невыясненным диагнозом;

г) развернуть в месячный срок дополнительные инфекционные больницы [...];

д) [...] укомплектовать все вакантные должности эпидемиологов и санитарных инспекторов [...];

е) в трехмесячный срок организовать 15 санитарно-эпидемиологических станций с санитарно-химическими и бактериологическими лабораториями и дезинфекционным оборудованием [...];

По борьбе с туберкулезом. [...]

а) перестроить работу туберкулезных диспансеров и пунктов, обеспечив своевременное выявление заболевших туберкулезом и проведение мероприятий, предупреждающих заражение среди лиц, проживающих вместе с больными. Ввести во всех тубдиспансерах и тубпунктах должности патронажных сестер [...] не позже 1 января 1945 г.;

б) возобновить с 1 января 1945 г. проведение прививок по Кальметту во всех родильных домах;

в) довести в 1945 г. количество коек для госпитализации туберкулезных больных до 700 путем расширения существующих туберкулезных больниц и отделений, а также открытия новых;

г) возобновить к 1 апреля 1945 г. работу детского туберкулезного санатория [...] и туберкулезного санатория для взрослых [...].

По борьбе с венерическими болезнями

а) в течение декабря 1944 г. развернуть венерологические диспансеры и пункты во всех уездных центрах и городах республиканского подчинения, а также в поселке Кохтла-Ярве. Обеспечить раннее выявление венерических заболеваний и установление источников этих заболеваний;

б) обеспечить раннюю и обязательную госпитализацию всех больных с заразными явлениями сифилиса;

в) выделить в больницах специальные отделения для лечения венерических больных.

По борьбе с чесоткой28

В месячный срок послать в Вирумаский и Вырумский уезды бригады врачей и средних медицинских работников для организации скабиазория и ликвидации массовой заболеваемости чесоткой.

По охране материнства и детства

а) развернуть в 1945 г. дополнительно родильные дома и родильные отделения в общих больницах на 435 коек;

б) организовать к 1 июля 1945 г. молочные кухни во всех уездных центрах и городах республиканского подчинения; [...]

г) организовать к 1 мая 1945 г. детский санаторий в Козе-Люкати типа "Артек" [...].

Подлинник. Машинописный текст, подписи - автографы секретаря ЦК(б)Э Н.Г. Каротамма и зав. особым сектором ЦК КП(б)Э А. Павлова.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 2028. Л. 106-117, 123-125.

Жители Риги разбирают развалины после освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Осень 1944 г. Фото: РИА Новости

№ 4. Постановление СНК ЭССР и ЦК КП(б) Эстонии № 169

28 февраля 1945 г. г. Таллин

Об организации сплошного разминирования и сбора трофеев на территории Эстонской ССР в 1945 году29

Постановления Государственного Комитета Обороны Союза ССР NN 5216 и 6564 об организации сплошного разминирования и сбора трофеев, а также соответствующие решения СНК и ЦК КП(б) Эстонии от 1.X, 24.X, 17.IX. 1944 выполняются неудовлетворительно. Этими решениями была поставлена задача обследовать сплошь всю территорию республики (леса, луга, пашни, кустарники, болота, огороды и т.д.), обнаружить и обезвредить и собрать все противотанковые и противопехотные мины, снаряды, неразорвавшиеся авиабомбы, гранаты и другие взрывоопасные средства, чтобы представить возможность населению спокойно заниматься своей нормальной хозяйственной деятельностью, исключить всякую возможность несчастных случаев.

До сих пор уездные исполнительные комитеты не составили планов работ, численный состав команд по разминированию и сбору трофеев не определен30 и к подготовке команд совершенно не приступлено в большинстве уездов.

На территории республики уже имеется значительное количество убитых и раненых среди местного населения, пострадавших от взрыва мин, снарядов, гранат и других взрывчатых средств, разбросанных повсюду по всем уездам. Только в Вирумаском уезде после окончания боевых действий, по самым неполным данным, было 76 случаев подрыва, из них 41 со смертельным исходом.

2. Для наиболее оперативного руководства этими работами создать при каждом уездном исполнительном комитете штаб по разминированию в составе: заместитель председателя уездного Исполнительного комитета, заведующий военным отделом Укома КП(б) Эстонии, председатель уездного совета Осоавиахима и представители от военного комиссариата и уездного отделения НКВД. [...].

Страница "Перечня наиболее характерных вопросов, задаваемых населением районов Советской Прибалтики" о национальной и международной политике. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 235. Л. 142.

13. Просить Военный совет Ленинградского фронта:

а) направить на постоянную работу в ЦС Осоавиахима Эстонской ССР двух офицеров-саперов, способных руководить разминированием и сбором трофеев на территории республики;

б) на период с 28.02.45 г. по 1.05.45 г. командировать в ЦС Осоавиахима Эстонской ССР 13 офицеров и 22 чел. сержантского состава для работы в уездных командах;

в) выделить два взвода с собаками по разминированию в ЦС Осоавиахима Эстонской ССР на период с 1.04.45 г. по 01.06.45 г. для работы в уездных командах;

г) выделить для ЦС Осоавиахима 8 экз. топографических карт масштабом 1:50 000 (или 1:100 000) территории Эстонской ССР для ведения точного учета и отчетности выполненных командами работ.

15. Предложить НКВД ЭССР совместно с прокуратурой организовать точный учет всех происшедших случаев подрыва среди местного населения на минах, гранатах, снарядах и др. взрывоопасных средствах.

Впредь по каждому случаю организовать тщательное расследование. Материалы расследования немедленно представлять в СНК ЭССР.

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на военный отдел ЦК КП(б) Эстонии.

Председатель СНК ЭССР Секретарь ЦК КП(б) Эстонии

А. Веймер Н. Каротамм

Копия. Машинописный текст.

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 2600. Л. 176-180.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ (Ф. 17) и печатаются с сокращениями.

Публикацию подготовила Марина Дацишина, кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ.

1. Цит. по: Немецко-фашистская оккупация в Эстонии. Сборник документов и материалов. Таллин, 1963. С. 18.

2. Выселение - эвфемизм, который использовали нацисты для обозначения уничтожения, выселения в необжитые районы, заключения в лагеря и т.д.

3. Немецко-фашистская оккупация в Эстонии. С. 18.

4. Там же. С. 28, 30, 31, 40.

5. РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 13. Л. 29-30.

6. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 857. Л. 33.

7. РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 13. Л. 34-34 об.

8. Немецко-фашистская оккупация в Эстонии. С. 23.

9. Там же.

10. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856. Л. 28.

11. Подробнее см.: Баграмян И.Х. Так шли мы к Победе. М., 1977.

12. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856. Л. 28.

13. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 858. Л. 117-118.

14. Антисемитизм части местного населения позволил в короткие сроки создать полицейские батальоны из представителей нееврейского населения и фактически уничтожить к началу 1942 г. все еврейское население в ряде прибалтийских городов, включая Ригу. "Пока местное население помогало немцам расправиться с евреями и коммунистами, оккупанты потихоньку вводили "новый порядок", переименовывали улицы на немецкий лад [...] Этим начинали задевать национальные чувства латышей, однако те уже увязли в жестоких расправах". - РГАСПИ. Ф. 625. Оп. 1. Д. 13. Л. 24-42; Подробнее о преступлениях коллаборантов см.: От национализма к коллаборационизму: Прибалтика в годы Второй мировой войны. Документы. Т. 1-2. М., 2019.

15. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 1121. Л. 91.

16. Постановления бюро ЦК КП(б) Латвии от 2 октября 1944 г. "О возвращении граждан Калининской, Ленинградской и Великолукской областей" см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 858. Л. 228-229; от 30 ноября 1944 г. "О мероприятиях по репатриации советских граждан из Латвийской ССР" см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 860. Л. 19-21.

17. Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856. Л. 40.

18. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856. Л. 29.

19. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 857. Л. 8.

20. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 45. Д. 1121. Л. 90-91.

21. Так, в конце октября 1944 г. в Латвийской ССР из 12 заводских электростанций мощностью 4458 киловатт были пущены только две мелкие электростанции общей мощностью 140 киловатт. - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 859. Л. 99.

22. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 45. Д. 1117. Л. 113.

23. Подробнее см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 856-860, 2026-2029.

24. РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 857. Л. 190-191, РГАСПИ Ф. 17. Оп. 45. Д. 1117. Л. 254-257.

25. Постановление СНК ЭССР и ЦК КП(б)Э N 189 от 16 октября 1944 г. "О возвращении земли крестьянам ЭССР". См.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 2028. Л. 28-32.

26. Лудзенский, Резекненский, Абренский, Даугавпилсский, Иллукстский уезды.

27. В Риге были разрушены водопровод, электростанция, телефонная и телеграфная станции, квартал Старой Риги, мосты через Западную Двину, вокзал, несколько заводов. Подробнее см.: РГАСПИ Ф. 17. Оп. 44. Д. 857. Л 9.

28. Аналогичная ситуация была в Латвии. В январе - марте 1945 г. в ЛССР было зарегистрировано 1049 случаев заболевания дифтерией, 394 - брюшным тифом, 196 - сыпным тифом. Особенно неблагополучная обстановка наблюдалась в Елгавском, Валмиерском и Резекненском уездах. В школах и ремесленных училищах (Рига, Лудза, Резекне) отмечалось до 80% завшивленности учеников. - РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 1121. Л. 155.

29. О ходе разминирования в Латвии см.: РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 858. Л. 225-227; РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 859. Л. 122-124.