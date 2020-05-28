Глава UFC отказал Макгрегору в титульном поединке

Конор Макгрегор не получит бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Так решил глава организации Дана Уайт.

Как сообщает ESPN, он ответил отказом на предложение Макгрегора устроить ему поединок за титул против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Такое решение явно не устроит ирландца, который всерьез рассчитывал на чемпионский бой.

"Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор", - заявил Уайт ESPN.

Макгрегор - бывший чемпион в двух весовых категориях. В ММА он провел 26 боев и одержал 22 победы, из которых - 19 нокаутом.

Позже ирландец, явно огорченный таким известием, признал себя самым великим бойцом ММА. Он даже привел аргументы в свою пользу.

"Не забывайте о самом высоком процентном соотношении нокаутов, а также о самых быстрых нокаутах в UFC и в в других промоушенах. Кроме того, я выиграл больше всех титулов, одержал больше всех побед нокаутом в наибольшем количестве дивизионов. Так что я просто величайший, смиритесь с этим", - написал Макгрегор в Twitter.