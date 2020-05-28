Кабмин упростил правила выкупа спортивных сооружений у инвесторов

Кабинет министров разрешил регионам использовать федеральные субсидии, выделяемые по государственной программе "Развитие физической культуры и спорта", на выкуп спортивных объектов у частных инвесторов. Соответствующее постановление правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее правила предоставления субсидий позволяли использовать их только на строительство и реконструкцию. Новый порядок, рассчитывают в кабмине, должен ускорить формирование спортивной инфраструктуры в регионах, а также привлечь в отрасль инвесторов.