Постановление губернатора Камчатского края от 28 мая 2020 года № 82 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 3:

а) подпункт "б" пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

"на граждан, у которых отсутствует регистрация по месту жительства (месту пребывания) на территории Камчатского края, или объекты жилого недвижимого имущества, принадлежащие им на праве собственности; ";

б) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21) граждан, указанных в абзаце пятом подпункта "б" пункта 2 настоящей части, при прибытии в международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) заполнять анкету по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению (далее - Анкета) и находиться не менее 14 календарных дней со дня прибытия в изоляции на базах отдыха, в гостиницах, гостевых домах, соответствующих требованиям, установленным постановлением Главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю от 13.04.2020 № 246 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Камчатском крае" (далее - Перечень объектов гостиничных услуг).

Граждане самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с исполнением обязанности, указанной в настоящем пункте;";

2) в пункте 2 части 5 после слов "из/к месту жительства," дополнить словами "граждан, указанных в пункте 21 части 3,";

3) пункт 3 части 10 изложить в следующей редакции:

"3) при отсутствии возможности транспортирования прибывших сезонных (вахтовых) работников к месту работы в день прибытия в Камчатский край осуществлять их размещение и содержание в пунктах временного размещения (общежитиях, базах отдыха, санаториях, гостиницах, хостелах, детских оздоровительных лагерях, пунктах временного размещения модульного типа, при условии отсутствия прочих проживающих);";

4) часть 181 изложить в следующей редакции:

"181. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края подготовить Перечень объектов гостиничных услуг с указанием примерной стоимости размещения и питания для доведения до сведения граждан, указанных в пункте 21 части 3 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







