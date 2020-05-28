Распоряжение главы Республики Марий Эл от 27 мая 2020 года № 119-рг "Об утверждении Плана поэтапного снятия на территории Республики Марий Эл ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях сохранения стабильной социально-экономической ситуации в Республике Марий Эл в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Утвердить прилагаемый План поэтапного снятия на территории Республики Марий Эл ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - План).

2. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл обеспечить, органам местного самоуправления в Республике Марий Эл, организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовать обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл организовать мониторинг эпидемиологической обстановки в Республике Марий Эл.

4. Решение о снятии или введении ограничительных мероприятий в соответствии с показателями Плана принимается Главой Республики Марий Эл.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев





Утвержден распоряжением Главы Республики Марий Эл от 27 мая 2020 г. № 119-рг

План поэтапного снятия на территории Республики Марий Эл ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. План поэтапного снятия на территории Республики Марий Эл ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19 (далее - План) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г. (далее - Методические рекомендации).

2. Возобновление деятельности организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, на территории Республики Марий Эл (далее - организации) осуществляется поэтапно (в три этапа) при условии достижения значений показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с Методическими рекомендациями (далее - показатели).

3. Организации, ранее не включенные в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 апреля 2020 г. № 126, возобновляют деятельность с обязательным соблюдением требований Министерства здравоохранения Республики Марий Эл и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Основными показателями являются:

коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (Rt);

наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19;

показатель тестирования на 100 тысяч населения.

5. Основным условием перехода к первому этапу является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Марий Эл.

Оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 1,0;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием населения - не менее 70 на 100 тысяч человек в день.

На первом этапе с учетом ранее принятых решений Главы Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл возобновляется работа организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

сферы услуг (за исключением саун и бань) - при осуществлении деятельности по предварительной записи, нахождении в зале обслуживания не более одного посетителя, исключая использование залов ожидания и иных помещений для размещения посетителей, ожидающих очереди на оказание услуг;

сферы торговли непродовольственными товарами.

Вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. метров площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли) и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра).

Становятся возможными:

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2 человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

тренировочные мероприятия членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Марий Эл по видам спорта и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, с загрузкой объектов в объеме не более 25 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения;

прогулки на улице не более 2 человек вместе либо с совместно проживающими по одному адресу членами семьи при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;

прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории с соблюдением социального дистанцирования.

6. Для перехода ко второму этапу оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 0,8;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием не менее 90 на 100 тыс. человек в день.

На втором этапе возобновляется работа:

предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. метров площади торгового зала, а также иные форматы торговли, включая уличную и ярмарочную торговлю;

отдельных образовательных организаций.

Сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, в зависимости от его площади (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра), обязательно наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли.

Разрешается деятельность:

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку при организации тренировочного процесса на этапах высшего спортивного мастерства, совершенствования спортивного мастерства и на тренировочном этапе, а также осуществляющих организацию тренировочного процесса спортивных сборных команд Республики Марий Эл, при соблюдении условий предельного количества человек не более 30 в группе, включая обеспечивающий персонал, с соблюдением социальной дистанции.

7. Для перехода к третьему этапу оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 0,5;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием не менее 110 на 100 тыс. человек в день.

На третьем этапе возобновляется работа:

предприятий сферы услуг и торговли без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта;

предприятий общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 метра);

всех образовательных учреждений;

мест отдыха населения (парков, скверов и т. п.) при соблюдении условий социального дистанцирования.

8. Переход к отдельным этапам возобновления деятельности предприятий и организаций в отдельных муниципальных образованиях в Республике Марий Эл может осуществляться дифференцированно в зависимости от складывающейся на данной территории санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.

10. На всех этапах соблюдаются следующие условия:

режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском заболевания (лиц старше 65 лет; лиц, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем; беременных женщин) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома;

сохранение возможности работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирование учреждения/организации) или введение по возможности посменной работы с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска;

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) всеми работающими в организациях любой организационно-правовой формы, транспорте, общественных местах, при любом выходе на улицу;

соблюдение дезинфекционного режима;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 метров); проведение интенсивной информационной работы с населением.

11. При начале и возобновлении деятельности организации должны обеспечить выполнение:

санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2, от 31 января 2020 г. № 3, от 2 марта 2020 г. № 5, от 13 марта 2020 г. № 6, от 18 марта 2020 г. № 7, от 30 марта 2020 г. № 9, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 21 апреля 2020 г. № 02/7500-2020-24 по организации работы на предприятиях общепита и торговли, от 21 апреля 2020 г. № 02/7495-2020-32 о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Республики Марий Эл.







