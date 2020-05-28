"Металлург" выменял Плотникова в "Амуре"

Бывший капитан питерского СКА Сергей Плотников, недавно обменянный в хабаровский "Амур", снова сменил клуб. Как сообщает официальный сайт КХЛ, хоккеист продолжит карьеру в магнитогорском "Металлурге".

"Магнитка" провела обмен с "Амуром" и получила права на Плотникова, с которым будет заключен контракт на два года. В обратном направлении проследовали форварды Егор Спиридонов и Владимир Бутизов, а также защитник Савелий Ольшанский. Также хабаровчане получили права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, выступающих за океаном, и денежную компенсацию.

Кроме того, "Амур" совершил обмен со СКА, в результате которого Спиридонов отправился в Санкт-Петербург, также армейцы получили права на Замулу. В "Амур" делегированы нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов.