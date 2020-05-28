МИД: Москва повторно разошлет приглашения на Парад Победы

"Повторные приглашения будут направлены всем участникам", - цитирует его РИА Новости. Получит его и президент Франции Эмманюэль Макрон, отметил дипломат, отвечая на вопрос о возможном визите французского лидера в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока планируется пригласить лишь лидеров стран СНГ. "Пока мы придерживаемся критерия, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", - заявил он.

По решению президента Владимира Путина Парад Победы пройдет в Москве 24 июня, спустя ровно 75 лет после того, как в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Запланированные на 9 мая мероприятия были отменены из-за эпидемиологической ситуации.

Свое участие в торжествах 24 июня на данный момент уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Сербии Александр Вучич.