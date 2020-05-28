Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования"

Новости

"Металлург" выменял Плотникова в "Амуре" 12:04
Ученые-ядерщики создали модель распространения COVID-19 12:00
ДОСААФ возобновило подготовку молодежи к военной службе 11:59
В Сургуте задержанный умер в отделе полиции 11:58
Самолет-разведчик США опять заметили у берегов Крыма 11:48
Шесть видов космического оружия назвали в США 11:45
Свердловские приставы взыскали с должников более миллиарда рублей 11:44
В Свердловской области скончались еще два пациента с COVID-19 11:38
Застава "Хойники" в Беларуси позволит контролировать до 300 км границы 11:36
Раскрыта тайна "вечного" билборда с Toyota Supra 11:35
Почти половина россиян стали проводить больше времени в соцсетях 11:33
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки 11:33
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М 11:33
Президент Киргизии посетит парад, посвященный 75-летию Победы 11:31
В Дании фанаты через Zoom смогут поддерживать любимую команду 11:25
В Москве пройдет вторая смена онлайн-лагеря для школьников 11:25
Обнаружено первое свидетельство каннибализма динозавров в верхней юре 11:25
Синоптики: Лето в Москве начнется с похолодания 11:19
Володин поздравил пограничников с профессиональным праздником 11:16
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца 11:12
Родившую дома жительницу Магадана осудили за смерть ребенка 11:07
В Петербурге растет число ежесуточных тестов на СOVID-19 11:03
В Выборге чиновницу отправили под домашний арест за смерть семьи при пожаре 11:02
УАЗ сделал видеообзор самой необычной и дорогой "Буханки" 11:00
В Северной Осетии завели дело на министра природных ресурсов и экологии 10:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 мая 2020 г.

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования"

Дата подписания 20 февраля 2020 г.
Опубликован 28 мая 2020 г.

Зарегистрирован 26.05.2020 г. № 58475

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 27.05.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о признании утратившими силу приказов Министрества науки и образования Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования" и от 14 февраля 2018 г. № 104 "О внесении изменений в Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658"

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239
(pdf, PDF, 268 Кб)