Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.02.2020 г. № 239 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования"

Зарегистрирован 26.05.2020 г. № 58475

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 27.05.2020 г.

Вступает в силу с даты вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о признании утратившими силу приказов Министрества науки и образования Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования" и от 14 февраля 2018 г. № 104 "О внесении изменений в Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. N 658"