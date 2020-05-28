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28.05.2020 12:52
Рубрика: Власть

Миронов призвал проверить целесообразность изменения правил охоты в РФ

Текст: Татьяна Замахина

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил проанализировать, нужны ли изменения правил охоты, которые предложили в Минприроды. Парламентарий отправил по этому поводу обращение к президенту РФ.

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Миронов просит Владимира Путина дать поручение о проверке целесообразности изменений, сообщил пресс-служба главы партии.

Сомнения у парламентария вызвал проект приказа Минприроды, опубликованный в конце апреля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Миронов заявил о риске того, что новая версия правил может фактически привести к легализации наиболее опасных и жестоких методов охоты, а также помешать борьбе с браконьерством.

В проекте предлагается снять полный запрет на применение любых самоловов в целях добычи пернатой дичи при осуществлении любительской и спортивной охоты, привел в пример лидер СР в обращении. По его словам, в целом ряде стран это признается жестоким методом охоты.

- Кроме того, разрешается нахождение на механических транспортных средствах и воздушных судах с готовым к стрельбе охотничьим оружием, - назвал еще одно положение документа Миронов. Это, по его оценке, лишает власти возможности привлечь к ответственности браконьера.

Глава фракции также раскритиковал предложение исключить запрет весенней охоты на гусей на реках, озерах и водохранилищах, являющихся ключевыми местами остановки гусей на пролете.

- Это приведет к резкому усилению фактора беспокойства для гнездящихся на этих территориях птиц, а также к сокращению их популяций, в том числе, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу, - предупредил Миронов.

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Он сделал вывод, что принятие правил охоты в такой редакции противоречит как национальной политике, так и мировой тенденции по сохранению биоразнообразия и защите животных от жестокого обращения. Политик, кроме того, рассказал об обеспокоенности общественности и зоозащитного сообщества по данному поводу.

В пресс-службе сообщили, что позицию Миронова поддержали активисты зоозащиты из разных регионов страны - от Санкт-Петербурга до Бурятии, с которыми парламентарий провел видеоконференцию о законодательных проблемах защиты животных от жестокого обращения.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Правительство Минприроды

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