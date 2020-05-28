Молодая японская телезвезда покончила с собой

Японская рестлерша Хана Кимура, дочь профессиональной женщины-борца Киоко Кимуры и звезда реалити шоу "Дом с террасой. Токио. 2019-2020" (Terrace House: Tokyo 2019-2020) покончила с собой. Инцидент произошел 23 мая. Тело дочери нашли ее мать.

Как сообщает BBC, перед смертью девушка рассказала, что подвергалась кибербуллингу, то есть интернет-издевательствам.

Отмечено: смерть рестлерши вызывала у японского общества огромный шок и призывы ужесточить закон, карающий участников кибернетической травли.

Terrace House, шоу совместного производства FujiTV и Netflix, зашедшее на свой пятый сезон, в связи с ЧП отменено на неопределенное время.

"Дом с террасой. Токио" крайне популярная программа - в ее рамках шестеро молодых людей проводят время в помещении, занимаясь повседневными делами. В то время как за кадром все их эволюции комментируют эксперты.

Кимура была большой любимицей зрителей. Что не помешало злопыхателям обрушивать на несчастную сотни ругательных и оскорбительных твитов ежедневно.