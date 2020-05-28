Указ главы Республики Мордовия от 24 мая 2020 года № 151-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 г. № 78-УГ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными указами Главы Республики Мордовия от 26 марта 2020 г. № 89-УГ, от 27 марта 2020 г. № 90-УГ, от 28 марта 2020 г. № 91-УГ, от 30 марта 2020 г. № 92-УГ, от 31 марта 2020 г. № 93-УГ, от 3 апреля 2020 г. № 95-УГ, от 6 апреля 2020 г. № 98-УГ, от 8 апреля 2020 г. № 103-УГ, от 10 апреля 2020 г. № 106-УГ, от 11 апреля 2020 г. № 107-УГ, от 12 апреля 2020 г. № 108-УГ, от 18 апреля 2020 г. № 116-УГ, от 20 апреля 2020 г. № 120-УГ, от 21 апреля 2020 г. № 122-УГ, от 29 апреля 2020 г. № 129-УГ, от 30 апреля 2020 г. № 135-УГ, от 6 мая 2020 г. № 138-УГ, от 10 мая 2020 г. № 139-УГ, от 12 мая 2020 г. № 142-УГ, от 16 мая 2020 г. № 145-УГ) следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) обеспечить самоизоляцию на дому по месту жительства (месту пребывания) (при наличии возможности), в случае отсутствия такой возможности - в обсерваторе на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) в Российскую Федерацию, при этом не покидать место жительства (место пребывания) или обсерватор, не посещать работу, учебу, магазины, аптеки, общественные места и массовые скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью (в этом случае обязательно указывать свой статус "изолированный");";

2) часть третью пункта 9 изложить в следующей редакции:

"С 22 апреля 2020 г. на период действия режима повышенной готовности приостановить работу:

розничных (сельскохозяйственных) рынков, ярмарок различных форматов, за исключением осуществления розничной торговли продовольственными товарами и (или) непродовольственными товарами первой необходимости, товарами для садоводства и огородничества;

торговых комплексов, функционирующих (прилегающих) при розничных ярмарках (за исключением находящихся в них объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных пунктов), на территории муниципальных образований в Республике Мордовия по следующим адресам:

г. Саранск, ул. Большевистская, 39А (ярмарка "Столичная");

г. Саранск, ул. Полежаева, 57;

г. Саранск, ул. Косарева, 50;

г. Саранск, ул. Веселовского, 62А;

г. Саранск, ул. Миронова, 1 а;

г. Саранск, ул. Комарова, 2Б, стр. 1.";

3) в части первой пункта 1 1 слова ", а также расторжения" исключить;

4) часть третью пункта 12 признать утратившей силу;

5) часть первую пункта 22 признать утратившей силу;

6) пункт 24 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 25 мая 2020 года.

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков







