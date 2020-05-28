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28.05.2020 21:23
Рубрика: В мире

Посольство: Кто-то хочет осложнить отношения Москвы и Тираны

Текст: Александр Борисов (Тирана)
Международные и албанские СМИ в унисон с американскими и европейскими официальными лицами охотно используют любой повод, чтобы обвинить Россию в распространении дезинформации и фейковых новостей в целях вмешательства во внутренние дела других государств и приобретения неких политико-пропагандистских, экономических и военных выгод. Об этом говорится в заявлении российской дипломатической миссии в Тиране, размещенном на ее официальном сайте.
В Тиране задержана супруга албанского президента

"Никаких доказательств, однако, не приводится, - указали дипломаты. - В очередной раз в этом неожиданно преуспело такое без преувеличения солидное и уважаемое издание, как Albanian Daily News, опубликовав сообщение о том, что президент Албании Илир Мета в интервью телепрограмме Opinion TV Show якобы заявил о заинтересованности "российского и сербского лобби в США в гражданском конфликте и дестабилизации в Албании". Помимо очевидной абсурдности самих обвинений в адрес России и Сербии по данному поводу нельзя не отметить и факт явного манипулирования информацией: транскрипт заявления главы албанского государства не содержит ни одного упоминания о России. Наверно, кому-то очень захотелось притянуть Москву "за уши", осложнить наши двусторонние отношения. История запущена и теперь гуляет по просторам общественного мнения. Так рождаются дезинформация и фейковые новости".

Посольство России в Албании ответило на "безосновательные выпады"

Между тем в феврале посол РФ в Тиране Михаил Афанасьев дал эксклюзивное интервью именно газете Albanian Daily News, в рамках которого открыто называл основные приоритеты своей работы - консолидация достигнутых результатов и дальнейшее развитие двусторонних отношений во всех ключевых сферах - политической, экономической и гуманитарной. "Надеюсь, что желание строить отношения на прагматической взаимовыгодной основе возобладает и с албанской стороны, - обращался тогда к читателям высокопоставленный российский дипломат. - Как известно, для танго нужны двое. Не буду кривить душой - наш политический диалог в настоящий момент переживает непростой период. Неприятным сюрпризом для меня как вновь назначенного посла стало принятие через несколько недель после моего приезда албанским парламентом - единственным из национальных парламентов в Европе - резолюции "Об иностранных вмешательствах в избирательные процессы и дезинформации с целью подрыва национальных демократических процессов". Вызвало недоумение абсолютно бездоказательное неоднократное упоминание в ней России. Печально и то, что у уважаемых парламентариев нашлось на эту резолюцию время в момент, когда Албания только приходила в себя после тяжелейшего природного катаклизма. Точно также безосновательны звучащие в СМИ и выступлениях некоторых политиков утверждения о некоем "антиалбанском векторе" российской внешней политики. Как тут не задуматься о попытках "сторонних сил" вбить клин между Тираной и Москвой? Стремление России развивать дружественные связи со всеми государствами региона вряд ли можно отнести к разряду "враждебных действий", а разногласия по поводу статуса Косово должны нивелироваться в рамках диалога и консультаций, а не конфронтации и тем более не посредством возведения искусственных барьеров на пути взаимовыгодного сотрудничества. Хочется, однако, верить в позитивную динамику. В текущем году у России и Албании есть шанс выправить ситуацию".

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