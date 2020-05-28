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28 мая 2020 г.

Постановление губернатора Приморского края от 28 мая 2020 года № 74-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

На основании Устава Приморского края, обращения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 21 мая 2020 года № 6174 постановляю:

1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Приморского края от 21 мая 2020 года № 65-пг "О введении дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 22 мая 2020 года № 66-пг) следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце первом слова "до 31 мая 2020 года" словами "до 1 июля 2020 года";

1.2. В подпункте 1.1:

заменить слово "приостановить" словом "ограничить";

дополнить после слов "международного сообщения" словами "(далее - грузовые транспортные средства)";

1.3. Дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. Установить режим передвижения грузовых транспортных средств на прилегающих территориях в порядке очереди, сформированной на основании заявки на прибытие грузового транспортного средства на территорию, прилегающую к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации (далее - заявка), поданной участником внешнеэкономической деятельности (далее - заявитель) в агентство международного сотрудничества Приморского края (далее - агентство) по форме согласно приложению к настоящему постановлению на следующие адреса электронной почты: в целях проезда через многосторонний автомобильный пункт пропуска (далее - МАНН) "Пограничный" - pogr@primorsky.ru, в целях проезда через МАПП "Краскино" - krask@primorsky.ru, в целях проезда через двухсторонний автомобильный пункт пропуска (далее - ДАНН) "Полтавка" polt@primorsky.ru.

Заявка подписывается руководителем заявителя или уполномоченным им лицом и заверяется печатью заявителя (при наличии).

Заявка регистрируется агентством в реестре в соответствии с очередностью поступления с присвоением порядкового и идентификационного номера. При регистрации заявки учитываются дата и время поступления, государственный регистрационный номер грузового транспортного средства, прицепа (полуприцепа) (далее - номер транспортного средства). Форма реестра утверждается агентством.

Идентификационный номер заявки представляет собой 16-значный числовой идентификатор XXXX-YYYYYY-TTTT-N-C, где:

ХХХХ - порядковый номер заявки;

YYYYYY - дата поступления заявки (дата, месяц, год);

ТТТТ - время поступления заявки в 24-часовом формате (часы, минуты);

N - условный код пункта пропуска (МАПП "Пограничный" - 1, МАПП "Краскино" - 2, ДА1П1 "Полтавка" - 3);

С - условный код, обозначающий тип перевозимого груза или его отсутствие (0 - порожнее, 1 - пиломатериалы, 2 - живой краб, 3 - мороженая рыба, 4 - прочее).

Заявитель вправе отозвать ранее направленную заявку в любое время после ее направления. В случае повторного направления заявки с указанием номера транспортного средства, документы по которому ранее отозваны заявителем, соответствующая заявка регистрируется в порядке общей очередности.

Идентификационные номера заявок ежедневно размещаются агентством на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.primorsky.ru (далее -официальный сайт).

Агентство:

ежедневно по согласованию с Владивостокским филиалом федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" определяет исходя из прогнозной суточной пропускной способности соответствующего пункта пропуска количество и перечень грузовых транспортных средств, прибывающих на прилегающую территорию (далее - перечень), и уведомляет об этом заявителей. В перечень вне очереди включаются порожние грузовые транспортные средства в количестве, не превышающем пяти единиц, в соответствии с датой и временем поступления в агентство заявок, содержащих информацию об отсутствии перевозимого груза;

размещает на официальном сайте информацию об идентификационных номерах заявок (с указанием даты и времени их поступления в агентство) и номерах транспортных средств с указанием даты их прибытия на прилегающую территорию (далее - информация о транспортных средствах) в соответствии со следующим графиком:

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в воскресенье текущей недели, понедельник и вторник следующей недели, размещается на официальном сайте в пятницу текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в среду текущей недели, размещается на официальном сайте в понедельник текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в четверг текущей недели, размещается на официальном сайте во вторник текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в пятницу текущей недели, размещается на официальном сайте в среду текущей недели;

информация о транспортных средствах, определенных к прибытию на прилегающую территорию в субботу текущей недели, размещается на официальном сайте в четверг текущей недели;

ежедневно до 14:00 уведомляет Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, Владивостокский филиал федерального государственного казенного учреждения "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы", краевое государственное казенное учреждение "Примгосавтонадзор" о номерах транспортных средств, прибывающих на прилегающие территории в следующие сутки.

Въезд грузовых транспортных средств на прилегающие территории осуществляется не ранее 8:00 дня, установленного в соответствии с абзацем четырнадцатым настоящего подпункта.".

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Губернатор Приморского края О.Н.Кожемяко



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Заявка на прибытие грузового транспортного средства на территорию, прилегающую к пункту пропуска через государственную границу Российской Федерации
(pdf, PDF, 46 Кб)